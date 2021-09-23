بعد التعافي.. 16 عرضا لـ متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا

على الرغم من التعافي إلا أنه لاتزال هناك بعض المضاعفات التى يعانى منها البعض حتى بعد التعافي من فيروس كورونا.



أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن أعراض فيروس كورونا ليست ثابتة فى كل المصابين بالعدوى فقد يعانى البعض من متعافين كوفيد من مضاعفات بسيطة بعد التعافى من كوفيد.

أكد أنه لا يعاني الأغلبية وهم حوالى 85% من المصابين من أي أعراض أو أنهم يشعرون بأعراض خفيفة فقط والغالبية يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع.



التعافي من كورونا

أشار إلى أنه لوحظ أن بعض الحالات المتعافية والتى أصبحت نتائج الاختبارات لها سلبية تعانى من بعض الشكاوى وبعضها طويل الأمد نسبياً كما أن وجود أمراض مزمن خاصة فى المسنين يزيد من خطر التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد بعد كورونا كما أن البعض يعانى من بعض الأعراض لأسباب غير معروفة بدقة بعد التعافى المبدئي، تلعب المناعة والأمراض المصاحبة والعمر وشدة مرض كوفيد-19 أدواراً فى ذلك وقد سميت هذه الحالة بمتلازمة ما بعد كوفيد-19 أو متلازمة كوفيد-19 طويل الأمد.



• أكثر الأعراض شيوعاً بين المتعافين من فيروس كورونا كوفيد-19



1. الشعور بالتعب الشديد والإعياء

2. فقدان حاسة التذوق

3. فقدان حاسة الشم

4. ضيق التنفس ، و ألم فى الصدر

5. الصداع

6. الأرق

7. آلام المفاصل

8. السعال

9. الحمى

10. مشاكل في الذاكرة أو التركيز

11. ضباب الدماغ

12. مشاكل فى النوم

13. طفح جلدي

14. تساقط الشعر

15. شكاوى قلبية : ربما تحدث مضاعفات طويلة الأمد في عضلة القلب، مما قد يزيد ذلك من خطر التعرض لمضاعفات قلبية أخرى في المستقبل.

16. قد يزيد مرض كوفيد- 19 من احتمال تكوين الجلطات، التى ربما تسبب سكتات دماغية أو نوبات قلبية بسبب سد الجلطات الصغيرة الأوعية الدموية الدقيقة في عضلة القلب، قد تضر الجلطات الدموية الرئتين والساقين والكبد والكليتين.

فى النهاية أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه قد تمتد الشكوى من عارض أو أكثر شهرين أو ثلاثة شهور.



يجب على المتعافين المتابعة الدورية مع الأطقم الطبية المتخصصة كما أن التعافى لا يعني التخلى عن التدابير الوقائية، والإصابة لا تمنع تكرار العدوى مرة أخرى.