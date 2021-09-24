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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبد الغفور تتألق في أحدث ظهور لها برفقة قطتها

صدى البلد

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ريهام عبد الغفور برفقه قطتها، وعلقت عليها قائلة: بحب القطط.

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وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات  كالآتي:

احلى ريهام - بنحبك يا ريهام - كيوت اوي .

وشاركت ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل “قصر النيل” مع كل من دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول فترة الستينيات، ويلقى العمل الضوء على التغيرات التى حدثت فى هذا الفترة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.

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