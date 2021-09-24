صحف الإمارات.. معلومات جديدة بشأن صفقة الغواصات .. منفذ الغويفات البري يحتفي باليوم الوطني السعودي .. والأمم المتحدة تمنح دبي جائزة المدينة النموذجية

صحف الإمارات :

فرنسا تكشف معلومات جديدة بشأن “صفقة الغواصات”

الإمارات.. منفذ "الغويفات البري" يحتفي باليوم الوطني السعودي

الإمارات تشارك السعودية احتفالاتها بيومها الوطني الـ 91

دبي تنال جائزة المدينة النموذجية في المرونة والذكاء والاستدامة



نشرت الصحف الإماراتية اليوم الجمعة مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

فى صحيفة الاتحاد كشفت وزارة الدفاع الفرنسية أن أستراليا أرسلت خطابا لفرنسا، تؤكد فيه "رضاها التام" عن صفقة الغواصات، وذلك قبل ساعات من إلغائها لصالح صفقة أخرى بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مما سبب أزمة دبلوماسية كبرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية إيرفيه غرانجان للتلفزيون الفرنسي: "في اليوم نفسه الذي أصدر به الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إعلان الاتفاق، تلقت وزارة الدفاع والمجموعة البحرية نافال (التي كانت تصنع الغواصات) خطابا بختم رسمي من البحرية الأسترالية".

وأضاف المتحدث أن الخطاب جاء من وزارة الدفاع الأسترالية ومسؤول عسكري كبير يشرف على المشروع، قال فيه لفرنسا إنه "ألقى نظرة فاحصة على التقدم في العقد بما يتماشى مع بنوده"، وأكد أن أستراليا "راضية عن أداء الغواصة الفرنسية الممتاز، مما يعني بوضوح أننا سننتقل إلى المرحلة التالية من العقد".

وأضاف غرانجان أن "الإعلان في نفس الليلة عن صفقة بين الولايات المتحدة وأستراليا أظهر عدم الاستعداد لإتمام الصفقة"، مشيرا إلى احتمال أن "قرار الانسحاب اتخذ داخل دائرة صغيرة" في كانبيرا.

وأكدت الحكومة الأسترالية أنها أرسلت خطابا لمجموعة "نافال" الأسبوع الماضي، لكنها ذكرت تفاصيل مغايرة لفحواه.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية: "في 15 سبتمبر 2021 تم إخطار المجموعة أن الانسحاب الرسمي لمراجعة النظام قد تم على النحو المطلوب، بموجب الترتيبات التعاقدية المعمول بها في ذلك الوقت".

وأضاف المتحدث "هذه المراسلات لم تشر إلى أو تسمح ببدء المرحلة التالية من البرنامج، التي ظلت خاضعة لإعلان قرارات الحكومة الأسترالية".

وبعد ساعات من الخطاب، انسحبت أستراليا من الصفقة لصالح صفقة أخرى مع الولايات المتحدة، ستحصل بموجبها على 8 غواصات نووية على الأقل، بدلا من 12 غواصة تقليدية فرنسية.

وتسبب إلغاء الصفقة في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، ووصفته باريس بـ"طعنة في الظهر" من الحلفاء.

أما فى صحيفة العين احتفل منفذ "الغويفات البري" باليوم الوطني السعودي الـ91، تزامنا مع الاحتفالات التي تشهدها الإمارات والتي تحمل شعار "معا أبدا".

وقال خليفة حمد الشامسي، مدير إدارة المنافذ البرية بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة:" نشارك اليوم الأشقاء السعوديين احتفالاتهم باليوم الوطني الـ91 للسعودية، وتأتي المناسبة المميزة لتجسد المحبة التي يكنها الإماراتيون لأشقائهم السعوديين".

وأضاف أن منفذ الغويفات البري يسعى لتوفير كل التسهيلات وتسخير الجهود والإمكانيات كافة لخدمة المسافرين والعابرين من خلاله وذلك عبر التنسيق المشترك بين الجهات التشغيلية العاملة بالمنفذ.

ونوه إلى أنه تم تشكيل فرق ميدانية من كل من الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك أبوظبي.

وأوضح أنه تم استقبال القادمين من السعودية عبر المنفذ بالهدايا التي تعبر عن مشاركة دولة الإمارات أفراح شعب السعودية في يومها الوطني.

من جانبه، رحب العقيد سعيد حمد الراشدي، مدير إدارة المنافذ البرية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالأشقاء السعوديين القادمين إلى الإمارات عبر منفذ الغويفات البري، معربا عن سعادة منتسبي الهيئة واحتفائهم بمشاركة الأخوة السعوديين احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي الـ91.

وأشار الراشدي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تقدم كل التسهيلات للقادمين عبر منافذها في إطار الجاهزية التقنية والتعاون المتبادل مع الشركاء الاستراتيجيين مجددا ترحيب الهيئة بالأشقاء القادمين إلى بلدهم الثاني في هذه المناسبة العزيزة التي تجسد معنى التلاحم وأواصر القربى والروابط المشتركة بين البلدين.

وثمنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والتي تعد نموذجا رائدا في العلاقات الدولية والتعاون المشترك في مختلف المجالات التنموية.

أما فى صحيفة الخليج الإماراتية بعث خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، و محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،و محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ«91» للمملكة.

كما بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، و الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى أخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبعث عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، و محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة و راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومحمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالمناسبة.

هنَّأ سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ 91.

وأكد أن العلاقات الإماراتية ــ السعودية تشكل نموذجاً أخوياً يحتذى فــي العمل العربـي المشترك، وأضاف: أخوتنا فــي المملكة العـربية الســعودية مصـيرنا مشترك وعيدكم عيدنا وفرحكم فرحنا، وأمنياتنا لكم مزيداً من النمو والازدهار في السنوات المقبلة.

فى صحيفة الرؤية الإماراتية أكد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن ما تحققه دبي من إنجازات عالمية ما هو إلا ثمار رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته الدائمة بمضاعفة العمل لترسيخ ريادة دبي كنموذج لمدن المستقبل بتبني حلول ومشاريع نوعية ننطلق فيها من حيث انتهى الآخرون، بالاعتماد على طاقات وطنية تشكل عماد منظومة العمل، وكفاءات عالمية وجدت في دبي المساحة الرحبة والأجواء المشجعة على التميز والإبداع، وأطر عمل ذكية ومستدامة تضمن أعلى مستويات الأداء وأسرع معدلات الإنجاز، حيث تجتمع كل تلك العوامل في تأكيد مكانة دبي باعتبارها المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم.

جاء ذلك بمناسبة فوز دبي بجائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة» المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر، حيث تم تصنيف دبي كأول مركز للمرونة على مستوى العالم، وهي المدينة الوحيدة التي حصلت على هذا التكريم من بين 56 مدينة تم تصنيفها و4357 مدينة تنافست على نيل هذه الجائزة.

والتقى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، بقيادات الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في تحقيق هذا الإنجاز بما تقدمه من مشاريع فريدة، وما تطبقه من نظم وآليات عمل تتناغم مع خطط دبي الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مقومات البيئة الذكية، وترسيخ أسس الاستدامة، وتؤكد أعلى مستويات المرونة في الأداء.

وهنأهم بهذا الإنجاز العالمي، والذي يعد تتويجاً جديداً لجهود حكومة دبي، والتي تتكامل فيما بينها لتقديم نموذج عالمي يحتذى به في التطوير والتنمية المستدامة. ودعا سموه مختلف فرق العمل إلى مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على ما تم الوصول إليه من مستوى متقدم من الأداء والارتقاء إلى مراتب أعلى من التميز، في ضوء الأهداف الاستراتيجية للإمارة، وما يتم تنفيذه من مشاريع وفق الأطر الزمنية المحددة.