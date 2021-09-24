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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابى لاتجاره بالمواد المخدرة فى القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت نيابة الخانكة فى القليوبية بحبس تشكيل عصابى يضم عاطلا وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

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وكانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة تفيد قيام عاطل وربة منزل بالإتجار فـى المواد المخدرة ويتخذان من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان المتهمان لهما معلومات جنائية ويقومان بترويج السموم البيضاء على الشباب.
وفى أحد الأكمنة القى القبض عليهما وبحوزتهما كمية من مخدر الشادو و كمية من البودر المخدر وعدد من الأقراص المخدرة و مبلغ مالى و هاتفى محمول وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار  والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
من ناحية اخرى تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مخزن عثر به نحو 19700 عبوة سجائر مستوردة ولا توجد عليها اى بيانات تفيد مصدرها قبل ترويجها فى الأسواق وتم ضبط المدير المسؤل عن المخزن وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد قيام احد محلات السجائر بترويج السجائر المجهولة المصدر والمستوردة فى القليوبية
توصلت التحريات الى ان المحل يتبعه مخزن ويقوم المدير المسؤل عنة بتخزين كميات كبيرة من السجائر المستوردة وبعد إستصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المخزن وضبط المدير المسؤل عنه وعثر بداخل المخزن على  19700 عبوة سجائر بدون مستندات  ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة  وتحرر المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كما أقدم شاب على الانتحار والتخلص من حياته لمروره بأزمة مالية وخلافات زوجية بمحافظة القليوبية حيث ألقى نفسه من الطابق الخامس بمدرسة بالقرية مما أدى إلى مصرعه فى الحال تم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز القناطر الخيرية، يفيد ببلاغ بانتحار شخص من أعلى مدرسة بالقرية.
وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص يدعى " ناصر. ح.ع" 29 سنة حيث قام بالصعود أعلى مدرسة وألقى بنفسه من الطابق الخامس بالمدرسة وسقط مابين المبنى وسور المدرسة وأدى إلى مصرعه فى الحال.
وبتكثيف جهود البحث تبين أن المتوفى متزوج ومروره بأزمة مالية تسببت فى خلافات زوجية وتركت زوجته المسكن منذ 6 شهور، تم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.
من جانبها سيطرت قوات الحماية المدنية فى القليوبية على حريق شب بشقة بالطابق الرابع بمنطقة التسعين وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
كما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطار ا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بمنطقة التسعين التابعة لدائرة قسم العبور.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتى إطفاء لإخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له.
وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بحجرة النوم والذى أتى عليها الحريق كاملة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

القليوبية الخانكة مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

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