عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق اندلع داخل شقة فى القليوبية

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القليوبية على حريق شب بشقة بالطابق الرابع بمنطقة التسعين وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطار ا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بمنطقة التسعين التابعة لدائرة قسم العبور. 
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتى إطفاء لأخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له. 
وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بحجرة النوم والذى أتى عليها الحريق كاملة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لفحص اسباب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
من ناحية اخرى عثر أهالى قرية بطا التابعة لمدينة بنها فى القليوبية على طفل حديث الولادة أمام مسجد فتم تحرير محضر،  وتولت النيابة التحقيق .
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد بحضور عدد من أهالى قرية بطا لتسليم طفل حديث الولادة عثروا عليه أمام مسجد التابعين بمدخل قرية بطا.
وبالفحص تبين أن الطفل حديث الولادة وبه الحبل السرى وملفوف بملابس دون وجود أى إصابات تم تحرير محضر وجارى العرض على النيابة لاتخاذ شئونها.

القليوبية نشوب حريق المعمل الجنائى قوات الحماية المدنية مركز شرطة مدير الحماية المدنية خسائر بشرية

موضوعات متعلقة

بـ الحبل السري.. العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد في القليوبية

لاستيلائه على أموال الدعم.. ضبط مدير مخبز فى القليوبية

ترشيحاتنا

عضو الزمالك عن تخفيف عقوبة شيكابالا: هو عمل إيه علشان يتعاقب.. فيديو

مشاورات مصرية روسية حول التعاون ودفع العلاقات الثنائية.. صور

الصحة تكشف حقيقة تأجيل الدراسة لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح كورونا

أبو الغيط: القضية الفلسطينية لم تنته بعلاقات العرب مع إسرائيل "مش هيحصل".. فيديو

البدري: لم أفقد السيطرة على أوضة اللبس للمنتخب.. وقدمت نجاحات مع الأهلي

تعرضت للظلم.. البدري: الإعلام كان يتحدث عن راتبي وهو أقل من كيروش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

بعد خسارة السوبر.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

شوبير يكشف موقف محمد الشناوي تجاه لاعبي الأهلي عقب خسارة السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ