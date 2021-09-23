السيطرة على حريق اندلع داخل شقة فى القليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القليوبية على حريق شب بشقة بالطابق الرابع بمنطقة التسعين وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطار ا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بمنطقة التسعين التابعة لدائرة قسم العبور.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بسيارتى إطفاء لأخماد الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له.

وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بحجرة النوم والذى أتى عليها الحريق كاملة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لفحص اسباب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

من ناحية اخرى عثر أهالى قرية بطا التابعة لمدينة بنها فى القليوبية على طفل حديث الولادة أمام مسجد فتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد بحضور عدد من أهالى قرية بطا لتسليم طفل حديث الولادة عثروا عليه أمام مسجد التابعين بمدخل قرية بطا.

وبالفحص تبين أن الطفل حديث الولادة وبه الحبل السرى وملفوف بملابس دون وجود أى إصابات تم تحرير محضر وجارى العرض على النيابة لاتخاذ شئونها.