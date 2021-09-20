عاجل
الرئيس السيسي: نعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمعوقات التى تواجه التعاون الدولي قمة افتراضية في 30سبتمبر.. الفيفا يبدأ مشاورات جديدة حول أجندة المباريات الدولية أخبار التعليم.. لا تسليم للكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات.. وجامعة المنصورة تفوز بجائزة أفضل موقع إلكتروني نشرة المرأة والصحة.. تناول المكسرات في الصباح لهذا السبب..طهي الأرز بشكل خاطئ يصيبك بمرض خطير.. فوائد عصير البصل 300 مليون مديونيات| خالد الغندور يفتح النار على مجلس إدارة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بالقليوبية

تصادم_ أرشيفية
تصادم_ أرشيفية

شهد طريق كفر حمزة – مشتول  دائرة مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية حادث تصادم مروع حيث اصطدمت سيارة ملاكى ودراجة نارية ما اسفر عن وفاة شخص واصابة ثلاثة أخرين وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


أقرا أيضا:
حبس تشكيل عصابي لتزور المحررات الرسمية فى القليوبية


تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم مروع على طريق كفر حمزة – مشتول  دائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.


انتقلت أجهزة الأمن وسيارة إسعاف وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بسبب السرعة وأسفر الحادث عن مصرع " محمد ص ع " 22 سنة من مشتول السوق وأصيب كلا من " مصطفى أ م " وتم نقل لخطورة حالته الى مستشفى بنها الجامعى و " أحمد أ م " 27 سنة  و " محمد أ ع " وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين القناطر والثاني إلى مستشفى بنها الجامعى وتحفظت الأجهزة الامنية على السيارة والدراجة النارية وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم حول الحادث.

فصل الكهرباء عن قرى كفر شكر فى القليوبية لأعمال الصيانة

وزير التموين: مصر تشهد طفرة في كافة المجالات .. فيديو


من ناحية أخرى أصيب عامل فى حادث تصادم على طريق بنها – كفر شكر فى القليوبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر المركزى، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم بطريق المنصورة - بنها وإصابة عبد الرحمن اشرف السطوحى    منفلوط 23 عاما فى حادث سيارة وتم  نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر المركزي ولم يسفر الحادث عن وقوع أى خسائر فى الأرواح.


من ناحية أخرى ، أمرت نيابة القليوبية بحبس تشكيل عصابي يضم عاطلين تخصصا فى تزوير الأختام والمحررات والمستندات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات المضبوطة بحوزة المتهمين وفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


واعترف المتهمين خلال التحقيقات التى أجريت معهما بترويج بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المزورة لراغبى شرائها مقابل مالبغ مالية يتم الاتفاق عليها.


وتابع المتهمان قيامهما بتزوير العديد من الأختام والمحررات الرسمية المختلفة واتخاذهم مسكنهم وكرا لترويجها.


وتمكنت إدارة البحث الجنائى فى القليوبية من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) لقيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية يشتبه فى كونها مزورة عن طريق الاصطناع الكامل.


وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مقيدة باسم زوجته، و بمناقشته اعترف بتحصله على البطاقة المشار إليها من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) مقابل مبلغ مالى.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام شخصين "مقيمان بمحافظة القليوبية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير بطاقات تحقيق الشخصية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمستندات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين.


عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما الأول حال تواجده بالمقهى ملكه وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورة ، والثانى بمسكنه وضبط بداخله على (150 خاتم لجهات وأشخاص مختلفة -  13 بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – 35 محرر ومستند رسمى منسوب صدورهم للعديد من الجهات الحكومية المختلفة – 35 دفتر خاص بإحدى الشركات يحتوى كل دفتر على 50 إيصال خاصيين بتحصيل غرامات.

القليوبية شبين القناطر مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة كفر حمزة

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات قطار فى القليوبية

العثور على جثة شاب بنهر النيل بكفر شكر فى القليوبية

حبس تشكيل عصابي لتزور المحررات الرسمية فى القليوبية

مزقوا جسده بـ 14 طعنة.. حبس ربة منزل وعشيقها للشروع في قتل الزوج فى القليوبية

ترشيحاتنا

رغم كورونا.. السيسي: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

لوس أنجلوس تعقد شراكة جديدة لانتاج المركبات الطائرة.. تفاصيل

حكم تقسيم المصحف القديم إلى أجزاء للاستفادة منه في الحفظ؟.. الإفتاء تجيب

أخبار البرلمان| 12 اتفاقية تضمن حقوق مصر في مياه النيل ..عقوبات رادعة تواجه المنشآت الطبية.. عقوبات جرائم التهرب الجمركي

الرئيس السيسى: نجاحنا فى تحقيق التنمية المستدامة بات يكتسب أهمية متزايدة عن أى وقت مضى

كرم جبر: توجيهات السيسي للإعلام بمساندة الدول العربية دون التدخل في شئونها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

تحقيقات قضية اسجد للكلب.. الطبيب يروى تفاصيل فيديو 10 دقائق بعيادة العظام

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ