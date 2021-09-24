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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عرض حكاية عقبال عوضك لـ مي كساب غدا

مي كساب
مي كساب

يبدأ عرض حدوتة “عقبال عوضك” لـ مي كساب، من مسلسل “إلا أنا” غداً السبت عبر قناة سي بي سي وسي بي سي دراما.

ونشرت مي كساب صورة البوستر الرسمي لحكاية "عقبال عوضك"، وعلقت عليها كاتبة: “حدوتة عقبال عوضك من مسلسل زي القمر، ابتداءً من غد السبت على قناة cbc”.

وتجسد مي كساب داخل أحداث حكاية "عقبال عوضك"، شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، الذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

السبت القادم.. مي كساب تروج لـ "عقبال عوضك" ضمن حكايات زي القمر

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بينما دعتمي كساب للفنان كريم فهمى، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونشرت مى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تويتر .

وكتبت مى كساب: “يارب إشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامة”.

مي كساب عقبال عوضك لا أنا سي بي سي وسي بي سي دراما cbc

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