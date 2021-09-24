بتقنية 5G.. تسريبات تكشف مواصفات جبارة لـ هاتف ريلمي الغامض

تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتف ذكي بمواصفات كيرة وتقنية 5G ، مع سعر مناسب للفئة الشابية والمتوسطة، ولكن يبدو أن الهاتف القادم لا يزال حتى الآن غامضا بشكل كبير حيث لم تعلن الشركة عن اسمه حتى الآن.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي الغامض مُدرج برقمي طراز هما RMX3461 و RMX3463، كما أنه سيأتي بإعداد ثلاثي الكاميرا مع بطارية كبيرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.



وسيأتي هاتف ريلمي الغامض ، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.59 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1600×720 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ومعدل تحديث 90 هيرتز في الثانية.



وسيقدم هاتف ريلمي الغامض كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل مخصص لاستشعار معلومات العمق، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابكسل.



وسيعمل هاتف ريلمي الغامض بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 7 أو سلسلة Dimensity 800 مع وحدة المعالجة المركزية تصل إلى 2.4 جيجا هرتز، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لكارت الذاكرة الخارجية MicroSD.



وسيحتوى هاتف ريلمي الغامض على بطارية بسعة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، بقدرة شحن سريع تبلغ 18 واط، مع واجهة المستخدم Realme UI R، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.