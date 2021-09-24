عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتقنية 5G.. تسريبات تكشف مواصفات جبارة لـ هاتف ريلمي الغامض

هاتف ريلمي الغامض
هاتف ريلمي الغامض بتقنية 5G

تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتف ذكي بمواصفات كيرة وتقنية 5G ، مع سعر مناسب للفئة الشابية والمتوسطة، ولكن يبدو أن الهاتف القادم لا يزال حتى الآن غامضا بشكل كبير حيث لم تعلن الشركة عن اسمه حتى الآن. 


وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي الغامض مُدرج برقمي طراز هما RMX3461 و RMX3463، كما أنه سيأتي بإعداد ثلاثي الكاميرا مع بطارية كبيرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة. 

ريلمي تطلق هاتف Realme GT Neo2 بمميزات خارقة مخصصة للألعاب.. سعر ومواصفات

ريلمي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Realme C25Y


وسيأتي هاتف ريلمي  الغامض ، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.59 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها  1600×720 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ومعدل تحديث 90 هيرتز في الثانية.


وسيقدم هاتف ريلمي الغامض كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل مخصص لاستشعار معلومات العمق، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابكسل. 


وسيعمل هاتف ريلمي الغامض بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 7 أو سلسلة Dimensity 800 مع وحدة المعالجة المركزية تصل إلى 2.4 جيجا هرتز، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12  جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لكارت الذاكرة الخارجية MicroSD. 


وسيحتوى هاتف ريلمي الغامض على بطارية بسعة  كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، بقدرة شحن سريع تبلغ 18 واط، مع واجهة المستخدم Realme UI R، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

هاتف ريلمي الغامض ريلمي هواتف ريلمي هواتف ريلمي القادمة هواتف 5G

ترشيحاتنا

الإيجارات القديمة والقيمة المضافة.. 7 تشريعات ساخنة على أجندة دور الانعقاد الثاني

حارس مانشستر يونايتد: سنحقق شيء عظيم هذا العام.. وتأثير عودة رونالدو رائع

مواعيد جديدة لغلق وفتح المحال والمطاعم والمقاهي خلال أسبوع

الوكيل الحصري لمجموعة كليوباترا العقارية في الدوحة: حريصون على المشاركة في سيتي سكيب

كله كان برضاها.. التحريات تكشف إدعاء فتاة اغتصاب خطيبها لها بحلوان

أول اتصال هاتفي بين ماكرون وجونسون بعد أزمة الغواصات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد 2 أكتوبر والشيوخ 5 من الشهر نفسه

علاء نبيل: تصريحات سيد عبد الحفيظ مميزة.. وخالد الغندور نسخة رقم اتنين.. فيديو

جدل في إنجلترا بسبب عقد محمد صلاح "الأسطوري" .. وكلوب يتهرب

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

احذر.. حالتان تفقد موظف الحكومة نصف راتبه لمدة 6 أشهر

الإصابات تخطت الـ 700 حالة.. احذر عقوبات ذروة كورونا الشهر المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاد عزيز الجبالي.. فنانة انتظرها محمد وفيق 20 عاما ليتزوجها

حكاية السهرة.. قصة سقوط أم كلثوم على المسرح بالتفصيل

ماجدة الرومي وإليسا ومحمد رمضان .. حكايات سقوط النجوم على المسرح

قبل عرضها غدا على MBC مصر.. كواليس مسرحية شوكت وشطانوفي

فيديو

فيديو جراف| عمقها 100 متر.. ماذا وجد مستكشفون عمانيون في بئر برهوت

فيديو جراف.. الفرصة الأخيرة.. متى يرحل موسيماني عن الأهلي؟

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

لم أخسر أي مباراة.. حسام البدري يتحدث عن كواليس ترك المنتخب

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

د. نجلاء شمس تكتب: السلام يدعونا للسلام

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ