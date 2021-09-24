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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لجنة اختيار الأفلام بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تبدأ عملها

إدارة مهرجان الأقصر
إدارة مهرجان الأقصر للسينما

شكلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد لجنة مشاهدة الأفلام واختيارها للدورة الـ 11، والتي تتكون هذا العام من المخرج أحمد رشوان، الناقد أسامة عبد الفتاح، السيناريست شهيرة سلام، المخرجة والمنتجة كوثر يونس، الكاتب والمنتج فاروق عبد الخالق، الناقدة مروة أبو عيش، السيناريست سيد فؤاد.

اجتمعت اللجنة بمقر المهرجان بحضور المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان، وناقش أعضاء اللجنة آليات اختيار الأعمال هذا العام ووضعوا القواعد والضوابط للعمل، وكان قد استقبل المهرجان عددا من الأفلام منذ ثلاثة أسابيع ومازال باب المشاركة مفتوحا. 


كانت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد استقرت علي تكريم السينما الأوغندية في الدورة الـمقبلة، نظراً لنشاطها  الكبير وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة، وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده في عدد من الدول الأفريقية المجاورة وكذلك وجود جيل جديد يكافح لتطوير السينما الأوغندية والنهوض بها والوصول للعالمية والمشاركة في المهرجانات الدولية.

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الدورة الجديدة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ستنطلق في الفترة من 4 إلي 10 مارس 2022 ، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية، وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.
 

مهرجان الأقصر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إدارة مهرجان الأقصر السيناريست سيد فؤاد المخرج أحمد رشوان الناقد أسامة عبد الفتاح

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