شركة MBG للاستثمار العقاري تكشف تفاصيل مشروعها بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور محمود العدل رئيس شركة MBG للإستثمار العقارى، إن الشركة نظمت احتفالية كبرى بمناسبة مشروعها الجديدة بـ العاصمة الإدارية.

وأضاف العدل خلال مداخلة، مع برنامج "مشروعات مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن المشروع تجارى وإدارى بمنطقة الداون تاون، والدور الأول عبارة عن محلات تجارية، والثاني مكاتب إدارية".

وأشاد رئيس شركة MBG للإستثمار العقارى، بمعرض سيتي سكيب، مؤكدا أن أهم حدث عقاري في مصر يحدث كل عام.

وكان المهندس أحمد محمد عبد الرازق نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، قال إن مشروع الحدائق المركزية الذي يتم تنفيذه داخل العاصمة أحد أكبر الحدائق في العالم بمساحة ١٠٠٠ فدان وطول يتخطى الـ 10 كيلو مترات.



وأضاف خلال تصريحات مصورة لموقع صدى البلد الإخباري، أن مشروع الحدائق المركزية يمتيز بسهولة الوصول إليه من داخل وخارج العاصمة لبربطه بشبكة طرق خارجية تبدأ من الطريق الدائري الأوسطي إضافة لممرات المشاة ويمتد حتى العين السخنة.



وأوضح أن مشروع الحدائق المركزية ينقسم من الغرب للشرق لثلاثة أقسام، وهى القطاع الأول " CP 01" ويقع على مساحة ٣٧٥ فدانا ، به ٣٥٠ فدانا للتنزه ويحتوي على الحديقه المغطاه والحديقه الإسلامية والنادي الاجتماعي ومنتجع صحي متكامل بالإضافة للبحيرات والمطاعم.

القطاع الثاني يسمى "Cp 02" ويبلغ مساحته ٣٠٦ أفدنة ويوجد به الحديقة التونسية وحديقه الأعمال الفنية وساحة الاحتفالات بالإضافة الي المطاعم وبحيرة صناعيه .



القطاع الثالث "Cp 03" يبلغ مساحته ٣٠٩ أفدنة ، ويتوسط منطقة المال والأعمال والأبراج، ويوجد به ساحة مركزية ومطاعم وحديقة للأطفال ومكتبه مفتوحه للقراءه والتعلم وناد رياضي



وتابع أنه تم الانتهاء من بحيرة بمساحة 4 أفدنة ونصف الفدان والبحيرة الثانيه جار الانتهاء منها بمساحة ٢٠ فدانا وتحتوى على مراسي نيلية، والبحيرة الثالثة سيتم العمل بها في أقرب وقت ممكن.