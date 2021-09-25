صلاح حليمة: مصر لها دور محوري في التنمية المستدامة بأفريقيا

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك رسائل عديدة في كلمة الرئيس السيسي أولها أنه أشار إلى أن الميثاق هو دستور العلاقات الدولية لما يزيد عن 55 عاما".

وتابع السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أول قضية اهتم بها الرئيس السيسي في كلمته كانت القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحقوق الوطنية والأزمة الإنسانية في قطاع غزة كانت أبرز النقاط التي تحدث عنها الرئيس في كلمته.

وأوضح: "الرئيس السيسي أكد في كلمته على التزام مصر بواجباتها تجاه الدول الإفريقية لمواجهة جائحة كورونا"، مردفا: "بيان مصر واكب الأجندة العالمية وناقش القضايا العربية والوضع الداخلي في مصر".

وأشار السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "مصر لها دور محوري وكبير فيما يتعلق بالتنمية المستدامة في القارة، هناك تحرك قوي وريادي لما يتعلق بالبنية التحتية للقارة الإفريقية".