عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الإفراج عن المديرة المالية لـ هواوي .. الصين تطلق سراح كنديين اثنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفرجت السلطات الصينية، اليوم السبت، كنديين اثنين بعد الإفراج عن المديرة المالية لشركة "هواوي" منج وانتشو المعتقلة في كندا.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن اثنين من الكنديين المسجونين، عادا إلى الوطن يوم الجمعة بعد إطلاق سراحهما.

 

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي في أوتاوا إن الاثنين؛ الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافو، "غادرا المجال الجوي الصيني، وهما في طريقهما إلى الوطن".

 

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أطلقت السلطات الكندية سراح المديرة المالية لشركة هواوي، منج وان تشو، المحتجزة رهن الإقامة الجبرية منذ نحو ثلاثة سنوات.

محكمة كندية تأمر بإطلاق سراح المديرة المالية لشركة هواوي

ووقع قاض كندي، اليوم، أمر إطلاق سراح المديرة المالية لشركة هواوي وذلك بعد انتهاء قضية طلب تسليمها للولايات المتحدة.

يذكر أنه تم توقيف منج وانزو، المديرة المالية لشركة "هواوي" لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، في كندا في ديسمبر ،2018 بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

 

وأفرج عنها بعد ذلك بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار كندي مع الالتزام بارتداء سوار "جي بي إس" (نظام التموضع العالمي) ودفع أجر حراسها.

ويستمر الجدل بين كندا والصين حول ما إذا كان احتجاز منج وانزهو سياسيًا أم لا. وتم اعتقال اثنين من المواطنين الكنديين في الصين، وتشتبه السلطات الكندية في أن هذا قد تم انتقامًا لاحتجاز منج وانزهو.

وتنفي منغ ارتكاب أي مخالفة وقال والدها رين تشينغ من قبل إنها اعتقلت بدوافع سياسية.
 

الصين هواوي رئيس الوزراء الكندي كندا

موضوعات متعلقة

محكمة كندية تأمر بإطلاق سراح المديرة المالية لشركة هواوي

ترشيحاتنا

انقلاب جرار يتسبب في زحام شديد على الدائري | شاهد

العمل عن بُعد يزيد كفاءة الموظفين.. والرياضة فعالة في التخلص من الإرهاق

بعد الإفراج عن المديرة المالية لـ هواوي .. الصين تطلق سراح كنديين اثنين

لا تنقر عيها.. رسالة احتيالية منتشرة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

فضل ترديد أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق.. بها تفوز بـ13 نعمة

يقود ليفربول اليوم أمام برينتفورد.. محمد صلاح على أعتاب الهدف رقم 100

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود سعد يعلن توقف برنامجه باب الخلق

حقيقة تأجيل الدراسة.. الصحة: تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم بحوالي 1.6 مليون

استمراراً لإثارة الجدل.. احتفال غريب من رمضان صبحي خلال مباراة سموحة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

كارثة على 20 مليون مواطن.. عباس شراقي يكشف آثار انهيار سد النهضة

3 مخاطر لتناول المضادات الحيوية قد تؤدي للوفاة .. فيديو

أخبار الأهلي| غياب طاهر والشحات عن مواجهة إنبي.. 5 لاعبين لن يخصم منهم الـ300 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

شاهد مجندات سعوديات بالزي العسكري في اليوم الوطني السعودي|فيديو

الكاظمي يتدخل لإنقاذه.. صرخات مؤلمة لطفل عراقي كبله والده بالجنازير وأسلاك الكهرباء|فيديو

فيديو

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

فيديو جراف.. كيف خطف المتهم بمساعدة أصدقائه ابن عمته.. تفاصيل

لم تتمالك نفسها من البكاء .. نيللي كريم وصفت زواجها السابق بـ "11 سنة نكد"

اللحظات المرّة.. ياسمين عبدالعزيز تودّع غرفة المستشفي

المزيد

ساحة رأي

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

مصطفى الشيمى يكتب: مأوى ..

محمد سليم يكتب: المشير.. رحيل قامة عسكرية تفانت في حب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ