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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

55 مركزا وفرقا متنقلة لتلقي المواطنين لقاح كورونا فى القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية أن مديرية الصحة تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى أن عدد مراكز تطعيم اللقاح بكافة أنحاء المحافظة حتى الآن وصل إلى 55 مركزا تطعيم للمواطنين بالوحدات الصحية ومراكز الشباب.

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وأشار وكيل وزارة الصحة فى القليوبية ان الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة القليوبية والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حرصت على تكثيف جهودها لتطعيمهم هذا  إضافة إلى تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية واستخراج الشهادات المعتمدة لهم للراغبين في استخراجها.
وأضاف عبدالغنى أن مديرية الصحة فى القليوبية تحدد أماكن الفرق المتنقلة بالإدارات الصحية على مستوى المحافظة تيسيرا المواطنين للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا علي تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم.
وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شهد إطلاق حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح فى نفس اليوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، بمناطق موقف بنها العمومى وميدان المحطة ومنطقة المنشية بمدينة بنها وعند مول العابد وشارع الساحة بمدينة طوخ ومحطة مترو شبرا الخيمة.
وقد تابع المحافظ سير عمل الأتوبيس لتسجيل المواطنين للقاح بموقف بنها العمومى وميدان المحطة بمدينة بنها، ثم توجه لنادى السلام للمعاقين لمتابعة تلقى المواطنين للقاح وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأكد على توفير مقاعد مخصصة لراحة المواطنين أثناء تلقى اللقاح وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذي يستهدف المواطنين من أعمار 18 فأكثر.
وأكد محافظ القليوبية حرصه على متابعة أعمال تطعيم الموظفين والمواطنين، مناشداً جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الإلكترونى، بسرعة التوجه للمنافذ التى تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظاً على سلامتهم .
وقد أعرب المحافظ عن سعادته بإقبال المواطنين على تلقى اللقاح، مؤكدا أنه أصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لفتح منافذ جديدة بالمحافظة لتلقي اللقاح، حيث تم تخصيص نادي السلام للمعاقين ونادي الشباب بطوخ و نادى بيجام بحى غرب شبرا الخيمة، بالإضافة إلى نادى قليوب الرياضي ومركز شباب مدينة الخانكة ونادى القناطر الخيرية، ومركز شباب كفر شكر ومركز شباب شبين القناطر لتكون مراكز جديدة لتلقي اللقاح.

القليوبية وزارة الصحة خطة الدولة الوحدات الصحية وزارة الشباب صحة القليوبية وكيل وزارة الصحة

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