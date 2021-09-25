محافظ أسيوط يفتتح مشروع ورشة صيانة المحولات الكهربائية بمحطة الجامعة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ، ورشة صيانة المحولات ،بمحطة جامعة اسيوط بحى غرب .

وذلك ضمن الوحدات التى استحدثتها شركة المياه للقيام بأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية مختلفة الجهد لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الشركة فضلا عن أعمال اصلاح وصيانة كافة المحولات الكهربائية .

رافق المحافظ خلال الافتتاح بعض رؤساء قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى .



حيث قام المحافظ ورئيس شركة المياه بقص الشريط وازاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ثم تفقد المحافظ اقسام الورشة واستمع الى شرح من المهندسين المشرفين على الورشة لاهم الاعمال والمهام التى تقوم بها الورشة والخدمات التى تقدمها فضلا عن مكونات الورشة من اجهزة ومعدات حديثة تستخدم فى صيانة واصلاح المحولات الكهربائية .



وقال محافظ أسيوط انه سيتم الاستفادة من تلك الورشة فى صيانة واصلاح المحولات الكهربائية الخاصة بالمشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء وكافة رؤساء مديريات الخدمات للاستفادة من تلك الورشة توفيرا للمال وتحقيق اقصى استفادة من المحولات الكهربائية القديمة والمتهالكة .



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب الى انه تم استحداث ورشة صيانة المحولات بمحطة الجامعة، وذلك ضمن الوحدات التى تم استحداثها بالشركة والتي أشتملت على ونش ٣ طن ٤ حركة ، وجهاز قياس عزل زيت كهربائي ، ومجر قياس عزل الملفات ، وفارياك لقياس نسبة التحول يعمل علي رفع او خفض القوة الدافعة الكهربائية المترددة الناتجة عن مصدر جهد متردد دون ان يحدث اي تعديل و ‏فولتميتر الذى يعد وحده قياس التيار والحرارة ورسم الاشارات، كل ذلك باللأضافة إلى توافر عدد من الادوات والخامات اللازمة لصيانة المحولات، وزيت كهرباء محولات جونات جهد منخفض وجونات جهد متوسط ،واطراف جهد منخفض واطراف جهد متوسط، وعوازل جهد منخفض وعوازل جهد متوسط واجهزة سيليكا جيل، وهدفها صيانة المحولات التالفة.

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