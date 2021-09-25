صندوق الذكريات.. سوسن بدر تظهر بإطلالة تكشف أناقتها |شاهد

نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة قديمة لها من صندوق الذكريات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وتألقت سوسن بدر، بإطلالة أنيقة وجذابة بتقنية الابيض والأسود، كشفت عن رشاقتها وأناقتها، كما تركت شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة وناعمة تخطف الأنظار، وعلقت على الصورة قائلة: "زمان"



يذكر ان اخر اعمال سوسن بدر مسلسل "60 دقيقة"، مكون 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وتجسد بطلة العمل دور فتاة تدعى ياسمين.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتوالى في حقبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق.