محافظ المنوفية يصدر حركة محليات لرؤساء الوحدات القروية

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حركة محليات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ى الباجور والسادات ، وذلك نظرا لضعف مستوى الأداء والتقصير فى إنجاز الأعمال ، يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



حيث شملت الحركة ، تكليف نبيل عاطف الدسوقى رئيس الوحدة المحلية بمشيرف للعمل رئيساً للوحدة المحلية بكفر الخضرة ، و كريمة كامل إبراهيم السيد رئيس الوحدة المحلية بسبك الضحاك للعمل رئيساً للوحدة المحلية بميت عفيف ، وعماد عبد الحميد الباجورى رئيس الوحدة المحلية بميت عفيف للعمل رئيساً للوحدة المحلية بكفر الباجور ، وسعيد قطب عبد الفتاح رئيس الوحدة المحلية بجروان للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببى العرب ، وصبرى أحمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية ببى العرب للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسبك الضحاك.



كما شمل القرار ، تكليف الشاذلى عكاشة حسين رئيس الوحدة المحلية باسطنها للعمل رئيس للوحدة المحلية بجروان وإسلام محمد صبحى سكرتير الوحدة المحلية باسطنها للعمل رئيسا للوحدة المحلية باسطنها و طة شوقى سيد أحمد باحث بإدارة التخطيط بالوحدة المحلية بمشيرف للعمل رئيسا للوحدة المحلية بمشيرف ، وإيناس عفيفي إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بكفر الباجور للعمل رئيسا للوحدة المحلية بفيشا الصغرى ، و عودة كل من نبيل حسنى الجبلى رئيس الوحدة المحلية بفيشا الصغرى ، ومحمد أنيس عبد الغفار رئيس الوحدة المحلية بكفر الخضرة للعمل بديوان عام المركز والمدينة .



كما تضمنت الحركة ، تكليف هدى محمود مراد مدير العقود والمشتريات بمركز ومدينة السادات للعمل رئيسا للوحدة المحلية بالطرانة ، وعصام محمد مرسى رئيس الوحدة المحلية بالطرانة للعمل سكرتير الوحدة المحلية بالخطاطبة البلد ، فضلا عن عودة الشحات حميدة مبروك سكرتير الوحدة المحلية بالخطاطبة البلد إلى ديوان عام مركز ومدينة السادات .



من جانبه شدد محافظ المنوفية علي أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله ، مؤكداً حرصه على ضخ دماء جديدة لسرعة إنجاز المهام ، مؤكدا على تكثيف العمل الميداني والتواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين للإرتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام .