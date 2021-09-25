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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يصدر حركة محليات لرؤساء الوحدات القروية

صدى البلد

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حركة محليات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ى الباجور والسادات  ، وذلك  نظرا لضعف مستوى الأداء والتقصير فى إنجاز الأعمال ، يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري للنهوض بمنظومة العمل المحلى وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  .


حيث شملت الحركة ، تكليف نبيل عاطف الدسوقى رئيس الوحدة المحلية بمشيرف للعمل رئيساً للوحدة المحلية بكفر الخضرة ، و كريمة كامل إبراهيم السيد رئيس الوحدة المحلية بسبك الضحاك للعمل رئيساً للوحدة المحلية بميت عفيف ، وعماد عبد الحميد الباجورى رئيس الوحدة المحلية بميت عفيف للعمل رئيساً للوحدة المحلية بكفر الباجور ، وسعيد قطب عبد الفتاح رئيس الوحدة المحلية بجروان  للعمل رئيساً للوحدة المحلية ببى العرب ، وصبرى أحمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية ببى العرب للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسبك الضحاك.


كما شمل القرار ، تكليف الشاذلى عكاشة حسين رئيس الوحدة المحلية باسطنها للعمل رئيس للوحدة المحلية بجروان وإسلام محمد صبحى سكرتير الوحدة المحلية باسطنها للعمل رئيسا للوحدة المحلية باسطنها و طة شوقى سيد أحمد باحث بإدارة التخطيط بالوحدة المحلية بمشيرف للعمل رئيسا للوحدة المحلية بمشيرف ، وإيناس عفيفي إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بكفر الباجور للعمل رئيسا للوحدة المحلية بفيشا الصغرى  ، و عودة كل من نبيل حسنى الجبلى رئيس الوحدة المحلية بفيشا الصغرى ، ومحمد أنيس عبد الغفار رئيس الوحدة المحلية بكفر الخضرة للعمل بديوان عام المركز والمدينة  .


كما تضمنت الحركة ، تكليف هدى محمود مراد مدير العقود والمشتريات بمركز ومدينة السادات للعمل رئيسا للوحدة المحلية بالطرانة ، وعصام محمد مرسى رئيس الوحدة المحلية بالطرانة للعمل سكرتير الوحدة المحلية بالخطاطبة البلد ، فضلا عن عودة الشحات حميدة مبروك سكرتير الوحدة المحلية بالخطاطبة البلد إلى ديوان عام مركز ومدينة السادات .


من جانبه شدد محافظ المنوفية علي أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله ، مؤكداً حرصه على ضخ دماء جديدة لسرعة إنجاز المهام ، مؤكدا على تكثيف العمل الميداني والتواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين للإرتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام .

محافظ المنوفية حركة محليات المنوفية اخبار المحافظات رؤساء الوحدات

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