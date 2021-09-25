عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: القرآن يعطي الجلد والصبر على تحمل المرض النفسي

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه كان يوجد مرضى نفسيين في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم-، لافتًا إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يتعامل معهم بالتماس العذر لهم والترفق بهم، ورفع الأحكام عنهم.

واستدل "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، على ذلك بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما كان يؤتى إليه برجل أصاب حدًا من الحدود، كان يسأله سؤالًا هامًا، أبك خبَل أم بك جنون؟، مما يدل أن الرسول كان يرفع عنه الحكم، مؤكدًا أن الأعراض النفسية كانت تُصيب الأنبياء أنفسهم في صورة غم أو حسرة، وسيدنا يعقوب تسببت حالته النفسية في إصابته بالعمى، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن سيدنا زكريا فقال: " فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ "، وقول سيدنا أيوب عليه السلام: " وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإنسان عرضة للإصابة بالمرض النفسي حتى بالإيمان والقرآن، ولكن وظيفة الإيمان والقرآن أن تعطيه الجلد والصبر على تحمل المرض النفسي.
 

دعاء يريح النفس مكتوب
قال بعض العلماء ان هناك كلمات يمكن ترديدها تشعر بعدها براحة في النفس والقلب وهي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله الملك الحق المبين
لا إله إلا الله العدل اليقين
لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين
سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإلية المصير وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله إقرارا بربو بيتة
سبحان الله خضوعا لعظمته

اللهم يا نور السموات و الأرض ، يا عماد السموات الأرض ، يا جبار السموات والأرض ، يا ديان السموات والأرض ،

يا وارث السموات والأرض ، يا مالك السموات والأرض ، يا عظيم السموات والأرض ، يا عالم السموات والأرض ،

يا قيوم السموات والأرض ، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة .

خالد الجندي لعلهم يفقهون مرضى نفسيين سيدنا زكريا سيدنا يعقوب دعاء يريح النفس مكتوب

ترشيحاتنا

حكم الحب في الإسلام قبل الزواج .. سؤال يثير الجدل والإفتاء تتدخل

لن تصدق علاقة فيتامين د بالقهوة والشاي.. دراسة تكشف التفاصيل

بث مباشر من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

التنمية المحلية:مبادرة مشروعك وفرت قروضا ب 21 مليار جنيه

هل المال المكتسب من كتابة الأغاني حلال أم حرام ؟..عالم أزهري يجيب

قرار من مصلحة الضرائب بـ تتبع أرباح اليوتيوبرز والبلوجرز "تفاصيل"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل الاسود؟

ضبط المتهم بقتل شقيقه وسط ركاب قطار المناشي في المنوفية

انخفاض ملحوظ في الحرارة ونشاط للرياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

يستخدم في إطلاق الطائرات المفخخة.. التحالف العربي يدمر موقعا عسكريا للحوثيين

ظهور أحمد عبد القادر.. تعرف علي تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بكأس مصر

وفاة مذيعة ماسبيرو عزة الحناوي .. وتشييع الجنازة من مسجد حسن الشربتلي

التقرير اتغير.. شيكابالا يثير الجدل بشأن عقوبة إيقافه |شاهد

100 هدف مع ليفربول في البريميرليج.. صلاح يسجل في شباك برينتفورد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

أثناء الرقص.. شاهد لحظة سقوط عروسان من فوق خشبة المسرح|فيديو

فيديو

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

الدنيا خريف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ