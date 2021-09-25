خالد الجندي: القرآن يعطي الجلد والصبر على تحمل المرض النفسي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه كان يوجد مرضى نفسيين في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم-، لافتًا إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يتعامل معهم بالتماس العذر لهم والترفق بهم، ورفع الأحكام عنهم.

واستدل "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، على ذلك بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- عندما كان يؤتى إليه برجل أصاب حدًا من الحدود، كان يسأله سؤالًا هامًا، أبك خبَل أم بك جنون؟، مما يدل أن الرسول كان يرفع عنه الحكم، مؤكدًا أن الأعراض النفسية كانت تُصيب الأنبياء أنفسهم في صورة غم أو حسرة، وسيدنا يعقوب تسببت حالته النفسية في إصابته بالعمى، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن سيدنا زكريا فقال: " فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ "، وقول سيدنا أيوب عليه السلام: " وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإنسان عرضة للإصابة بالمرض النفسي حتى بالإيمان والقرآن، ولكن وظيفة الإيمان والقرآن أن تعطيه الجلد والصبر على تحمل المرض النفسي.



دعاء يريح النفس مكتوب

قال بعض العلماء ان هناك كلمات يمكن ترديدها تشعر بعدها براحة في النفس والقلب وهي :

بسم الله الرحمن الرحيم

لا إله إلا الله الملك الحق المبين

لا إله إلا الله العدل اليقين

لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين

سبحانك إني كنت من الظالمين

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإلية المصير وهو على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله إقرارا بربو بيتة

سبحان الله خضوعا لعظمته

اللهم يا نور السموات و الأرض ، يا عماد السموات الأرض ، يا جبار السموات والأرض ، يا ديان السموات والأرض ،

يا وارث السموات والأرض ، يا مالك السموات والأرض ، يا عظيم السموات والأرض ، يا عالم السموات والأرض ،

يا قيوم السموات والأرض ، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة .