خبراء تعليم يوضحون لـ «صدى البلد» استراتيجية تطوير مناهج رابعة ابتدائي ويؤكدون: ستعمل على تعزيز فرص وضع النشء نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021 /2022.

وحدد القرار الوزاري، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات)، والمواد هى: (اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

المناهج الجديدة في المراحل الأولى من سنوات الدراسة

أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس والخبير التربوي، أن مسيرة تطوير التعليم مسيرة متنامية تسعى دائماً إلى تحسين جودة الخدمة التعليمية، من خلال توفير منهج معاصر،وتكنولوجيا موظفة بكفاءة، وأنشطة تربوية رياضية وغير رياضية، ومعلم فعال لكل طفل في كل فصل، وقيادة فعالة في كل مدرسة، وفرص للتنمية المهنية الداخلية والخارجية لكل معلم ليتقدم ويتميز.

وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" أن الدولة المصرية، إيمانا منها بالأهمية القصوى لملف التعليم، تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار وأن المناهج الجديدة في المراحل الأولى من سنوات الدراسة، تعزز فرص وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية.

كما أعلن أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، تأييده لحرص الوزارة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تطوير المناهج التعليمية حتى الصف الرابع الابتدائي تباعاً، لانها تعد من أهم المناهج الدراسية في المراحل الأولى من سنوات الدراسة.

تنمية مهارات النشء

وأشار إلى أن إضافة مواد جديدة لمناهج الصف الرابع الابتدائي يدل على اعتماد القطاع التعليمي في عملية بناء الخطة على مناهج النظام الجديد التي تهتم بالتركيز على مهارات الريادة، وتعزيز القيم الإيجابية، والنمو الشامل للمتعلم معرفيا ومهاريا، والتركيز على مهارات التفكير الناقد، وإتقان مهارات التعلم الذاتي المستمر، والتوازن بين تقييم المعارف، وإدماج التكنولوجيا في المنهج الدراسي، وتعزيز المهارات الحياتية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم بدأت في تطوير المناهج التعليمية في الصف الرابع الابتدائي لأن هذه المرحلة تمثل أهمية تربوية ونفسية بالنسبة للطفل حيث يكون الطفل فيها قابلا للتشكيل والتعديل والتأثير من خلال البيئة المحيطة به، ففى هذه المرحلة توضح أسس الشخصية وأبعادها ومكوناتها المختلفة.

وأكد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بتطوير مناهجها الدراسية الوطنية بشكل يضمن الاستمرارية والبناء على مكاسب التعلم بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وفي جميع المجالات، كما يعتمد على نظم التعليم التفاعلي، وذلك من خلال إضافة منصة رقمية تتضمن دروس فيديو وبرامج تفاعلية للمناهج التعليمية إلى جانب الكتب المطبوعة، بهدف دعم الطلاب والأسر في التعامل مع هذه المناهج الجديدة، فضلاً عن تزويد المنصة الرقمية بأدوات مساعدة، مثل قارئ النصوص لدعم الطلاب الذين لديهم صعوبات في القراءة.

وأضاف "فتح الله" أن مصر حاليا تقوم بالكثير من الجهود من أجل تطوير التعليم وإعادة تشكيل العملية التعليمية من خلال التطوير المستمر في المناهج الدراسية في المراحل الأولى من سنوات الدراسة، وإضافة مواد مثل القيم واحترام الآخر والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات، لأن الطفل يكون فيها قابلا للتشكيل والتعديل موضحًا أن سوق العمل يتطلب امتلاك الطالب أو الخريج المهارات، وفي نظام التعليم الجديد يتم العمل على تربية وتنمية هذه المهارات.

من جانبه أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، أن في ظل تطوير التعليم الذي تشهده مصر يحتل التعليم الإبتدائي أهمية خاصة في التطوير لانة يعد نقطة البدء الحقيقي للتطوير الذي يجب ان يبدأ منذ المراحل العمرية.

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن اضافة مواد جديدة ممثلة في مادة القيم واحترام الآخر، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليس عشوائيا بل يسهم في الإعداد الشامل للطالب دون الاكتفاء فقط بالمواد الدراسية التقليدية، فمادة القيم واحترام الآخر هي مادة يجب ان يكتسبها الطالب لان القيم واحترام الآخر تسهم في الإعداد الأخلاقي للطالب الذي لا يقل أهمية عن الأعداد الدراسي فيتعلم الطالب من خلالها الفضائل والأخلاقيات التي تمكنه من التعايش مع الآخرين في المجتمع مما يقلل من روح التعصب والتطرف والتحيز في المجتمع وسيتلقي جميع الطلاب نفس المحتوي مما يسهم في الإعداد الموحد، علما بأن مثل هذه المادة تهتم بها جميع نظم التعليم في الدول المتقدمة.

دور أولياء الأمور

وشدد الدكتور تامر شوقي، علي ضرورة اهتمام أولياء الأمور بضرورة تعلم أطفالهم مادة المهارات المهنية في مراحل عمرية مبكرة مما يسهم في تمكنه بشكل مبدئي من بعض المهارات المهنية مثل الزراعة وإعادة تدوير الأشياء التي لا غني عنها في المجتمع وهذا يجعل دور المدرسة ممتد ويشمل الإعداد الدراسي والمهني معا.

حيث يزرع في الطالب حب بعض المهن ويشجعه فيما بعد على الالتحاق بالتعليم الفني الذي تتجه إلية الدولة حاليا، وبالتالي يكون التحاق الطالب به فيما بعد عن وعي ودراية وإرادة وليس عن عدم معرفة.

دور المعلم

وتابع الخبير التربوي، أن مادة تكنولوجيا المعلومات تسهم في إعداد الطالب للاندماج في عالم المعلومات والاتصالات منذ الصغر وأصبح ذلك يتم بشكل منظم وعلى مستوى جميع أنحاء الجمهورية، مما سيقلل من تخريج أجيال ليس لديها معرفة بتكنولوجيا المعلومات ويكون تعاملهم معها علي أساس علمي، موضحًا أن الأمية حاليا أصبحت ليس أمية القراءة والكتابة بل أمية عدم القدرة علي التعامل مع وسائل الاتصال.

وصرح "شوقي" بأنه من الضرورة عدم الاقتصار علي التعلم النظري لتلك المواد بل يجب أن يكون المعلم نموذجا وقدوة في تعليمها للطلاب وخاصة في مادة القيم واحترام الآخر، وان يكون التدريب عمليا بسيطا في المادتين الأخيرتين، كما يراعي أن يكون تقييم تلك المواد حقيقيا في الواقع العملي ومن خلال المواقف العملية وليس نظريا .

وجدير بالذكر مواد الصف الرابع الابتدائي كاملة

-مادة اللغة العربية.

-مادة العلوم.

-مادة الدراسات الاجتماعية.

-مادة الرياضيات.

-مادة اللغة الإنجليزية (Connect).

-مادة القيم واحترام الآخر.

-مادة التربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية".

-مادة المهارات المهنية.

-مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-مادة التربية البدنية والصحية.

-مادة التربية الفنية.

-مادة التربية الموسيقية.

-أنشطة التوكاتسو.

-مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.