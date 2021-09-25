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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ٩٢٠ علبة سجائر مهربة وطن جبن مجهول المصدر فى سندوب

ضبط سجائر مهربة فى
ضبط سجائر مهربة فى حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة في سندوب بالمنصورة شملت الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وجاءت الحملة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وذلك بناء على توجيهات المحاسب  السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع السجائر وتم التحفظ على ٩٢ قاروصة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بإجمالي ٩٢٠ علبة سجائر غير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كما تم تحرير محضر ضد صاحب ثلاجة مواد غذائية وتم التحفظ على طن جبن مبشورة مجهولة المصدر و٤٥٠ كجم من من أصابع الكابوريا المطهي مجهولة المصدر وبدون فواتير.

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