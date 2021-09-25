شجار عنيف في أحد شوارع لندن والسبب مجهول.. شاهد

وثقت كاميرات المراقبة لحظة وقوع شجار عنيف في أحد شوارع ضاحية داجنهام بشرق لندن ، اليوم السبت، مما أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته «الديلي ميل» البريطانية رجلان وهما يضربان بعضهما البعض حيث يطارد سائق الشاحنة سائق السيارة بمجرفة ويحطم النافذة الخلفية له.

ويبين مقطع الفيديو تبادل سائق شاحنة وسائق السيارة اللكمات أثناء قتالهما على جانب الطريق مع وقوف سياراتهما بالقرب من تقاطع طرق قبل أن تأخذ الأمور منعطفًا أكثر عنفًا.

وأثناء المشاجرة يقوم سائق السيارة، الذي كان يرتدي بدلة رياضية بحرية برفع الرجل الآخر وضربه بجسده على الأرض ثم يستمر في إلقاء اللكمات على رأسه وجذعه.

وبعد ذلك ينفصل الزوجان عن بعضهما البعض حيث يتبادلان الكلمات غير المسموعة مع سائق السيارة الذي عاد في النهاية إلى سيارته.

وفي حين يبدو أن الشجار انتهي فإن الضحية يفتح شاحنته ويلتقط أسلحة حادة ليكمل في مطارة سيارة الرجل الآخر أثناء قيادته لها.

وبمجرد وصوله إلى مفترق الطرق قام سائق الشاحنة بتحطيم النافذة الخلفية لخصمه بالمجرفة ، مما أدى إلى تطاير الزجاج عبر الطريق.

لم يعرف بعد سبب اندلاع حادثة الغضب على الطرق، لكن مؤكد أنها وقعت صباح يوم السبت.