أخبار الفن| فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل .. حقيقة تعرض منذر ريحانة للضرب .. تفاصيل مهرجان الإسكندرية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل



أعلنت الممثلة الكويتية ​سعاد سليمان​ "سعودة" إعتزالها التمثيل نهائياً، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

النضافة بانت عليك.. عمر كمال يتعرض لموقف محرج .. وهكذا رد



تعرض مغني المهرجانات عمر كمال، لموقف محرج بعد أن قام بنشر صورة له من أمام سيارة فخمة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

خاص| زيادة المعاشات.. غادة جبارة تعلق على قرارات الرئيس لدعم الفنانين.. فيديو



أكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم الفن والفنانين في مصر.

مهرجان الإسكندرية يحتفل بـ عيد ميلاد السينما المصرية الـ125 بعرض غنائي مبهر



افتتح اليوم مهرجان الإسكندرية السينمائي دورته الـ37 في أحد الفنادق الشهيرة على البحر، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وعدد كبير من الفنانين والصحفيين والنقاد.

مهرجان الإسكندرية يقدم "لمسة وفاء" لنجوم الفن الراحلين



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها عرض استعراض غنائي إحتفالا بمرور ١٢٥ سنة على تاريخ أول عرض سينمائي في مصر فكرة وإخراج محمد مرسي.

إلهام شاهين تعلق على تكريم المخرج علي بدرخان في مهرجان الإسكندرية| خاص



عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بحمل الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": كل الأجيال تعلمت على يد المخرج الكبير علي بدرخان، فهو أهم استاذ في معهد السينما ويشرفنا وجودنا اليوم في دورة تحمل أسمه فهو يستحق الكثير".



الأمير أباظة يكشف كواليس التحضير للدورة 37 من مهرجان إسكندرية لدول المتوسط | حوار



مسابقة جديدة

كشف الأمير في البداية عن المتغيرات التي سيجدها الجمهور في الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية وقال": هذا العام استحدثنا مسابقة أفلام الطلبة، وهى خاصة بطلاب الإسكندرية بالتحديد، واستلهمت الفكرة من مشاهدتي لعدد من أعمال الطلاب الموهوبين في المدينة، فقررنا ان نقدم تلك المسابقة، بالإضافة الى ذلك فالدورة مهداة الي المخرج علي بدرخان، الذي وساهم في إخراج أجيال تحب الفن سواء بمعهد السينما أو مؤسسة بدرخان للفنون، ونحتفل ايضا بعيد ميلاده الـ75 في تلك الدورة التي تحمل اسمه فهو مخرج كبر مبدع قدم الكثير للسينما.

حقيقة تعرض منذر ريحانة للضرب من أبناء جورج وسوف



نفى الفنان منذر ريحانة ما تردد عن تعرضه للضرب من قبّل أبناء الفنان جورج وسوف على هامش فعاليات حفل مهرجان جرش.

بث مباشر من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي



ويشهد الحفل الذي تقدمه الفنانة نسرين أمين، تكريم المخرج علي بدرخان، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.