عاجل
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم عدم تنفيذ وصية الميت.. وموقف الشرع في خدمة الزوجة لأهل زوجها.. وهل المال المكتسب من كتابة الأغاني حلال أم حرام؟ أخبار التعليم|6 شخصيات بينهم طفل كفيف وآخر قعيد أبطال منهج 4 ابتدائى الجديد.. دعدور رئيسا لجامعة دمياط الأبرز.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة أخبار العالم|ميركل تدعم لاشيت قبل انطلاق الانتخابات الألمانية.. الأمم المتحدة تدعم مفاوضات سد النهضة وزيرة التضامن تكشف تفاصيل معرض ديارنا..فيديو برعاية وزيرة الثقافة.. استمرار فعاليات صيف مطروح الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل .. حقيقة تعرض منذر ريحانة للضرب .. تفاصيل مهرجان الإسكندرية

نجوم الفن
نجوم الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل
 

أعلنت الممثلة الكويتية ​سعاد سليمان​ "سعودة" إعتزالها التمثيل نهائياً، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

النضافة بانت عليك.. عمر كمال يتعرض لموقف محرج .. وهكذا رد
 

تعرض مغني المهرجانات عمر كمال، لموقف محرج بعد أن قام  بنشر صورة له من أمام سيارة فخمة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

 

خاص| زيادة المعاشات.. غادة جبارة تعلق على قرارات الرئيس لدعم الفنانين.. فيديو
 

أكدت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لدعم الفن والفنانين في مصر.

 

مهرجان الإسكندرية يحتفل بـ عيد ميلاد السينما المصرية الـ125 بعرض غنائي مبهر
 

افتتح اليوم مهرجان الإسكندرية السينمائي دورته الـ37 في أحد الفنادق الشهيرة على البحر، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وعدد كبير من الفنانين والصحفيين والنقاد.

 

مهرجان الإسكندرية يقدم "لمسة وفاء" لنجوم الفن الراحلين
 

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها عرض استعراض  غنائي إحتفالا بمرور ١٢٥ سنة على تاريخ أول عرض سينمائي في مصر فكرة وإخراج محمد مرسي.

 

إلهام شاهين تعلق على تكريم المخرج علي بدرخان في مهرجان الإسكندرية| خاص
 

عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بحمل الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": كل الأجيال تعلمت على يد المخرج الكبير علي بدرخان، فهو أهم استاذ في معهد السينما ويشرفنا وجودنا اليوم في دورة تحمل أسمه فهو يستحق الكثير".
 

الأمير أباظة يكشف كواليس التحضير للدورة 37 من مهرجان إسكندرية لدول المتوسط | حوار
 

مسابقة جديدة
كشف  الأمير في البداية عن المتغيرات التي سيجدها الجمهور في الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية وقال": هذا العام استحدثنا مسابقة أفلام الطلبة، وهى خاصة بطلاب الإسكندرية بالتحديد، واستلهمت الفكرة من مشاهدتي لعدد من أعمال الطلاب الموهوبين في المدينة، فقررنا ان نقدم تلك المسابقة، بالإضافة الى ذلك فالدورة مهداة الي المخرج علي بدرخان، الذي وساهم في إخراج أجيال تحب الفن سواء بمعهد السينما أو مؤسسة بدرخان للفنون، ونحتفل ايضا بعيد ميلاده الـ75 في تلك الدورة التي تحمل اسمه فهو مخرج كبر مبدع قدم الكثير للسينما.

 

حقيقة تعرض منذر ريحانة للضرب من أبناء جورج وسوف
 

نفى الفنان منذر ريحانة ما تردد عن تعرضه للضرب من قبّل أبناء الفنان جورج وسوف على هامش فعاليات حفل مهرجان جرش.

 

بث مباشر من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
 

ويشهد الحفل الذي تقدمه الفنانة نسرين أمين، تكريم المخرج علي بدرخان، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

 

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع للورق فى القليوبية

التعليم العالي تضع شرطا قطعيًا لدخول الحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد

محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية رغم تعادل ليفربول.. ليلة تاريخية خارج أنفيلد لـ "مو"

شهادات بـ1000 جنيه بدخل شهري 11% من البنوك المصرية "تفاصيل"

مخبأ حول جسمها.. ضبط 29 هاتف آيفون مع راكبة في مطار القاهرة

السعودية تُعلن معاملة الطالب المعفي من اللقاح مثل "المحصن"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها التمثيل نهائيا.. تفاصيل

هل انتهت ذروة الموجة الرابعة .. الصحة ترد

الإحالة للتحقيق.. تحذير من إعطاء الحقن بـ الصيدليات بعد وفاة طفلة الغربية

كريم شحاتة: موسيماني "غضبان".. ولاعبوالأهلي "زهقانين" من الكورة

"محمد صلاح لاعب استثنائي".. ماذا قال كلوب بعد تعادل ليفربول مع برينتفورد

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم مفاوضات سد النهضة

انخفاض في درجات الحرارة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ماذا حقق محمد صلاح بعد هدفه في شباك برينتفورد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور خاطف لـ عمر عبد العزيز وظهور زوجة علي بدرخان.. 6 لقطات بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

بعد تعرضهم لحادث سير.. ظهور نادر لـ أبناء حمادة هلال

زوجان يعثران على غرفة سرية داخل منزلهما.. ومفاجأة بداخلها|صور

من الكتابة والإموجيز.. أبل تصنع هواتف iPhone تكتشف معاناة مستخدميها من الاكتئاب

فيديو

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

احذر.. تناول المضادات الحيوية يسبب الوفاة "فيديو جراف"

تحدى الإعاقة.. شاب بذراع واحد ينافس الأصحاء في السباحة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

بيري محمد تكتب: الإرادة كلمة سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ