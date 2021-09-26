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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول جاذبية الأستاذ الجامعي

جامعة حلوان تطلق
جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول جاذبية الاستاذ الجامعى

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز إلى أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول الجاذبية الشخصية للاستاذ الجامعى و كيفية تعامله مع الطلاب  وذلك فى تمام الساعة التاسعة ولمدة يومين ابتداء من اليوم  الاحد  ٢٦، وتستمر حتى غدا الاثنين ٢٧ سبتمبر  ٢٠٢١


جدير بالذكر أنه قد أعلنت جامعة حلوان عن استعدادت المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط اجرائات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب .


ونوهت إدارة المدن الجامعية بحلوان الى ان  الأوراق  المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعبة  تشتمل :


عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق  

على الطالب المستجد ارفاق صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل

عدد (12) صورة شخصية للطالب

إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس والقيادات البرامج التدريبية تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ماجد نجم

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