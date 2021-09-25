دينا أبو السعود تكشف عن كريم يقشر البشرة بدون أعراض جانبية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يحتوي على مادة تقوم بـ تقشير البشرة بدون أي أعراض جانبية، معقبة :" كريم بينكي يقشر البشرة دون أي آثار جانبية".



وأضافت أبو السعود،خلال لقاء خاص ببرنامج ست ستات المذاع على فضائية صدى البلد ومن تقديم الإعلامية دينا رامز، انه يجب التركيز جدا فى بشرتنا مع تغيير الفصول لأن فصل الشتاء بيأثر على البشرة وبيعمل مشاكل كبيرة مثل جفاف البشرة.



وعن كيفية حماية البشرة من الجفاف وعدم النضارة قالت أبو السعود، قالت إن كريم بينكى من أهم الكريمات ومن اقوى الكريمات التى طرحت فى سوق التجميل فى مصر لانه يحتوى على مواد طبيعية ومصرح من وزارة الصحة ويحتوى على ترطيب وتقشير بدون أعراض جانبية وعلاج التصبغات.



وأشارت أبو السعود إلى ان كريم بينكي، يزيد من نضارة البشرة، ويحفز الدورة الدموية ، ويحفز على إنتاج الكولجين لاحتوائه على فيتامين "سي" .



ونصحت أبو السعود بضرورة غسل الوجه بصابونة طبية وبها ترتيب عالي،مشيرة إلى ان كل هذا متوفر فى صابونة بينكي التى تحتوي على ٥ انواع، مثل صابونة الطمي المغربي والتى تعمل على التنضيف العميق للبشرة وصابونة التوت البري والعرقسرس التى تعمل على تفتيح البشرة ومناسبة لجميع انواع البشرة وصابونة العسل والشوفان البشرة الدهنية والمختلطة.