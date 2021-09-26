سوهاج تبكي بعد فقدها شاب عشريني في حادث تصادم بالمدينة الجديدة

لقي شاب في منتصف العشرينات من العُمر مصرعه إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة، عقب تعرضه لحادث سير أثناء قيادته دراجته البخارية "موتوسيكل"، على طريق مدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الشاب (أحمد السيد - ٢٥ سنه - عامل - ويُقيم بدائرة مركز أخميم شرقي المحافظة)، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الشاب السابق ذكره إثر اختلال عجلة قيادة دراجته البخارية "موتوسيكل" في يديه، ما جعله يصطدم بإحدى السيارات المجاورة له على طريق مدينة سوهاج الجديدة؛ واصابته إثر ذلك بنزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة، ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة.