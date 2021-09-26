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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط "البدء في أعمال رفع كفاءة وازدواج طريق الميناء

صدى البلد

 

 ذكرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه قد بدأت اليوم أعمال رفع كفاءة وازدواج طريق الميناء، وذلك بعد إدراجه بخطة وزارة النقل. حيث أوضحت"المحافظ" أن الأعمال ستشمل المنطقة بداية من نقطة مرور السنانية حتى بوابة الصادر بالميناء وذلك بطول ٢.٥ كم، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي منذ اسبوعين تم خلاله الوقوف على الموقف الخاص بشبكات المرافق الواقعة هنالك قبل البدء في تلك الأعمال، وذلك لتنفيذ مخطط المشروع لرفع كفاءة وتوسعة الطريق وازدواجه وأيضاً رصفه بالبلاطات الخرسانية كى يتحمل الاحمال الثقيلة التى تمر عليه نظرًا لكونه طريقًا حيويًا يؤدى إلى الميناء وطريق رأس البر الغربى.

 وأشارت" المحافظ" أيضاً إلى أن هيئة الطرق والكبارى قد وضعت جدول زمنى محدد وخطة متكاملة للمشروع وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، كما وجهت مجددًا إلى إدارة مرور دمياط بالالتزام بخطة عمل لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتوفير خدمات بها. وتوجهت "الدكتورة منال عوض "بالشكر الجزيل إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل على استجابته لمطالب المحافظة وحرصه على دعم منظومة الطرق بها. و الجدير بالذكر،، أن طريق الميناء كان من بين أبرز المطالب التى تم طرحها خلال زيارة وزير النقل لهيئة ميناء دمياط فى مايو الماضى، حيث تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب بطلب لادراج الطريق بخطة الوزارة، كما تم توفير الاعتمادات المالية للمشروع بالتنسيق مع المحافظة.

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