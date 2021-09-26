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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هونشي الفاخرة تقدم عروضا جديدة لعودة المدارس بالسعودية

هونشي الصينية
هونشي الصينية

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هونشي الصينية الفاخرة بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق حملة دعائية جديدة تحت مسمى العودة الآمنة إلى المدارس .

 

واوضح وكيل هونشي فى السعودية ، ان الحملة جاءت على شكل عروض حصرية على عدد من طرازات الشركة المتوفرة في مراكزها المنتشرة في كل من الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة.

 

وقال مدير عام علامة هونشي في المملكة فتحي علام: " نحرص في شركة التوكيلات العالمية للسيارات على تقديم عروض حصرية لجميع عملائنا من مختلف القطاعات وبمناسبة عودة الطلاب والمعلمين إلى المدارس".

 

واضاف علام : " تأتي هذه العروض ضمن خططنا الاستراتيجية التسويقية لعلامة هونشي في المملكة العربية السعودية، والتي نحرص من خلالها على تقديم عروض وتسهيلات تمويلية لامتلاك هذه السيارة، والتي تشمل كل من طرازات اتش 5، اتش إس 5، اتش إس 7،  لموديلات عام 2021" . 

 

واوضح علام : "ستتاح سيارات هونشي مع عروض تمويلية بدون دفعة اولى وبدون هامش ربح مع تحمل قيمة الضريبة المضافة من قبل الشركة، مع برنامج هونشي لخدمات مابعد البيع والتي تشمل: ( 7 سنوات ضمان غير محدد الكيلومترات، و 7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق، و 7 صيانات دورية مجانية)".

 

جدير بالذكر أن شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة ستحرص على عرض أبرز موديلات سيارات هونشي في مختلف معارضها لتتيح لأكبر شريحة من العملاء مشاهدة السيارات الفاخرة وتجربة قيادتها أيضا. 

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