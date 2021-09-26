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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 230 مليونًا .. والضحايا كل يوم بالآلاف

صدى البلد

وفق ما ذكرت التقارير الصحف الدولية، فقد واصلت أعداد المصابين بكورونا في الارتفاع لتربو إلى رقمٍ جديد، يؤكد على ضرورة الأخذ بالإجراءات الإحترازية من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات خلال الإزدحامات الكبيرة، تجنبًا للعدوى.

وذكرت التقارير أن أكثر من 231.57 ‬مليون شخص في العالم أصيبوا بفيروس كورونا، وأن حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.

وكشف الإحصاء أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغت أربعة ملايين و949727.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويعتمد الإحصاء  للمصابين والوفيات على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين .

وحول من سجل أعلى الإصابات بالفيروس، فجاءت الولايات المتحدة، فالهند، البرازيل، المملكة المتحدة، روسيا، فرنسا، تركيا، إيران، الأرجنتين، كولومبيا.

أما أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات فقد احتل العراق الصدارة، تلاه المغرب ثم الأردن والإمارات وتونس، ولبنان.

 

الصحف الدولية أعداد المصابين كورونا الإجراءات الاحترازية التباعد الاجتماعي الكمامات حول العالم الصين

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