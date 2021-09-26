منتخب مصر يهنئ محمد صلاح بإنجاز الـ 100 هدف مع ليفربول

هنأ الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، نجم مصر وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني بمناسبة انجازه الجديد بكونه أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف في أقل عدد من المباريات.



وأعرب الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن تمنياته الطيبة لنجم مصر بمزيد من التألق في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم والاستمرار في مساهماته الكبيرة مع زملائه في رفعة الكرة المصرية.

ومن المقرر أن ينضم صلاح إلى قائمة مصر، لمواجهة ليبيا، في تصفيات كأس العالم، بعد رفع مصر من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، حسب التحديث الجديد من الحكومة البريطانية.

وسجل محمد صلاح، هدفه رقم 100 بقميص الريدز، في الدوري الإنجليزي أمس السبت في مباراة برينتفورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3 - 3.

ماذا حقق محمد صلاح بعد هدفه بشباك برينتفورد في البريميرليج؟

أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف بقميص الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز في 151 مباراة.

أصبح صلاح رابع أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع فريق واحد في البريميرليج، بعد آلان شيرار وهاري كين وسيرجيو أجويرو.



أصبح محمد صلاح أول لاعب غير إنجليزي يسجل 100 هدف لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي، واللاعب رقم 13 فقط في تاريخ النادي الذي يصل لهذا الرقم في مسابقات الدوري، والرابع في مسمى “ بريميرليج”.



وانفرد صلاح بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول، حيث سجل معهم “ مو” 131 هدفًا.



وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:

محمد صلاح، ليفربول 5 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام 5 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي 5 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد 4 أهداف.

إسمايلا سار، واتفورد 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد 3 أهداف.

سعيد بن رحمة، وست هام 3 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون 3 أهداف.