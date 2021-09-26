عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يهنئ محمد صلاح بإنجاز الـ 100 هدف مع ليفربول

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

هنأ الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، نجم مصر وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح قائد المنتخب الوطني بمناسبة انجازه الجديد بكونه أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف في أقل عدد من المباريات.


وأعرب الجهاز الفني للمنتخب الوطني عن تمنياته الطيبة لنجم مصر بمزيد من التألق في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم والاستمرار في مساهماته الكبيرة مع زملائه في رفعة الكرة المصرية.

 

ومن المقرر أن ينضم صلاح إلى قائمة مصر، لمواجهة ليبيا، في تصفيات كأس العالم، بعد رفع مصر من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، حسب التحديث الجديد من الحكومة البريطانية.

 

وسجل محمد صلاح، هدفه رقم 100 بقميص الريدز، في الدوري الإنجليزي أمس السبت في مباراة برينتفورد، ضمن منافسات الجولة السادسة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3 - 3.

 

ماذا حقق محمد صلاح بعد هدفه بشباك برينتفورد في البريميرليج؟

أصبح محمد صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف بقميص الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز في 151 مباراة.

 

أصبح صلاح رابع أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع فريق واحد في البريميرليج، بعد آلان شيرار وهاري كين وسيرجيو أجويرو.


أصبح محمد صلاح أول لاعب غير إنجليزي يسجل 100 هدف لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي، واللاعب رقم 13 فقط في تاريخ النادي الذي يصل لهذا الرقم في مسابقات الدوري، والرابع في مسمى “ بريميرليج”.


وانفرد صلاح بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول، حيث سجل معهم “ مو” 131 هدفًا.


وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:

محمد صلاح، ليفربول 5 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام 5 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي 5 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد 4 أهداف.

إسمايلا سار، واتفورد 4 أهداف.
كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد 3 أهداف.

سعيد بن رحمة، وست هام 3 أهداف.
دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون 3 أهداف.

منتخب مصر ليفربول محمد صلاح أرقام محمد صلاح إنجاز محمد صلاح

ترشيحاتنا

ماذا نقرأ في صلاة العصر بعد الفاتحة.. النبي كان يصلي بهذه السور

لحماية صورك ومعلوماتك من المتطفلين.. إليك كيفية قفل ملفك الشخصى على فيس بوك

عضو هيئة كبار العلماء: الأب مسؤل عن تبذير أطفاله وأفراد أسرته

الدوري الإسباني.. برشلونة يضرب ليفانتي بهدفين في أول ربع ساعة

تطور جديد في أزمة سد النهضة.. ماذا كانت رسالة الأمم المتحدة إلى مصر؟

الكلب "لو" يدخل موسوعة جينيس بـ أذنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

بعد دعوة الرئيس للانعقاد.. مجلس النواب يستعد لحسم الجدل بشأن قانون الإيجار القديم

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

سر سفر كيروش مدرب منتخب مصر المفاجىء إلى البرتغال

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

رياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول والشركة القابضة للنقل

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ