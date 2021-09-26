شاهد... إزالة فورية لمبني مخالف نفذه استشاري في لجنة تظلمات البناء بالمنوفية

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ إزالة فورية للأعمال المخالفة لمبنى خاص باستشارى لجنة التظلمات في ملف التصالح بمركز ومدينة الشهداء، وذلك فى أعقاب استغلال منصبه كعضو باللجنة في ارتكاب مخالفات في تراخيص البناء الصادر له وإحالته للنيابة العامة.



وشدد محافظ المنوفية، علي المتابعة المستمرة واليومية وإزالة كافة التعديات فى المهد والتصدي بكل حزم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من تسول له نفسه أي كان صفته وفرض هيبة الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.



من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وأحال الأسبوع الماضي مهندس استشاري عضو بلجنة التظلمات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة الشهداء للنيابة العامة، وذلك لاستغلال منصبه في ارتكاب مخالفات في تراخيص البناء الصادر له والبناء خلال فترة الحظر ومخالفته الرسومات الهندسية والتعدي علي خطوط التنظيم، كما قرر المحافظ باستبعاده وتعيين مهندس آخر فوراً وتنفيذ قرار إزالة للأعمال المخالفة.

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