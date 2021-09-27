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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نواب البرلمان يكشفون عن أجندتهم التشريعية المرتقب طرحها بدور الانعقاد الثاني بعد دعوة الرئيس بعودة المجالس النيابية أكتوبر القادم

صدى البلد

عضو صحة النواب: قانون المسئولية الطبية من القوانين الهامة المنتظر إقرارها
صحة الشيوخ: سيكون هناك مساحة لمناقشة القوانين الخاصة بتنظيم مهنة التمريض
برلمانية: المسئولية الطبية على رأس أولويات صحة النواب

دعا رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي  مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

ويقوم موقع صدى البلد بالتواصل مع نواب البرلمان لمعرفة أجندتهم التشريعية المرتقبة، والمحاور الأساسية التي ينوون طرحها، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي، بعد قرار الرئيس.

 

بداية قال النائب مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشئون الصحية بـمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية من القوانين التي ستكون علي رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، موضحا أن القانون يحقق العدالة بالنسبة للجميع حيث ينتظره جموع الأطباء نظرا لدوره في حفظ حقوق المريض والطبيب.


ونوه أبو زيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن قانون أن قانون المسئولية الطبية يقر إنشاء لجنة عُليا للمسئولية الطبية لتلقي الشكاوى، والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمي الخدمة الطبية على التأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.

 

من جانبه قال النائب أحمد الأحمر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هناك بعض القوانين الهامة التي سيتم طرحها على طاولة اللجنة بالمجلس خلال هذا الدور من الانعقاد، موضحا أن لجنة الصحة من اللجان الهامة التي تشهد زخم تشريعي وملفات هامة تمس حياة المواطن بشكل مباشر.


وأضاف النائب أحمد الأحمر خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن أبرز القوانين المرتقب طرحها بأجندة اللجنة الصحية بالشيوخ هم قانون المسئولية الطبية  وتنظيم المعامل الطبية والتشريعات التي تشجع صناعة وتصدير الدواء، والقوانين الخاصة بتنظيم مهنة التمريض، بالإضافة إلى الموضوعات العامة وما يستجد منها الفترة المقبلة.


ونوه عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان ان قانون المسئولية الطبية من القوانين الهامة المرتقب مناقشتها نظرا لأنه يتعلق بالمريض والطبيب ويضمن حقوق كل منهم، دون الإخلال بحق اي شخص منهم.

واكد النائب احمد الأحمر أن الدولة في حاجة لإقرار قانون المسئولية الطبية ، مضيفا أنه سيضمن تنظيم الأمور بين الطبيب والمريض من خلال تقدير الموقف بطريقة سليمة، ومن ثم تفادي المشاكل الناجمة بين الطرفين .


فيما أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية علي رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد المقبل، لافتة إلى أن القانون ينتظره جموع الأطباء ويحفظ حق المواطن والطبيب.

 

وأشادت بالمبادرات الرئاسة لدعم الصحة في مصر قائلة: المبادرات الرئاسية صارت جزءا لا يتجزأ من نسيج الخدمة الصحية في مصر، خاصة 100 مليون صحة للكشف علي مرضي فيروس سي والتي أشادت بها كل المنظمات الدولية.

 

وقالت إن مصر أبلت بلاءً حسنا في أزمة كورونا حيث صمد جهازها الصحي ووضعها الاقتصادي فيما عجزت عنه أعتى الأنظمة في العالم موكدة أن الدولة أصبحت في جاهزية لأي موجات اخرى سواء بالمستشفيات أو الأدوية أو الاكسجين.

وأعلنت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أمين المرأة بحزب الحرية المصري،  عن اعدادها ملف عن قضايا المرأة ومشاكلها خصوصا المرأة المعيلة بالإضافة إلى التطرق إلى مشاكل الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة والطفل، ومحو الأمية لدى المرأة.


وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد" ،" دوري كأحد أساتذه الجامعات أضع في اولوياتي خلال دور الانعقاد الثاني العمل بتقديم مقترح لتعديل اللوائح المالية لاساتذة الجامعات، إضافة إلى وضع حلول لمشاكل الحاصلين على الماجستير والدكتوراه .


وأضافت البيومي، أنه سوف يتم العمل على الاستفادة من قدرات الشباب وخصوصا في التطوع، حيث ان هذا الأمر يأتي تماشيا فكرة ورؤى الدولة المصرية والجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس واطلاقه عام 2022 عام المجتمع الأهلي والتطوع.
 

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