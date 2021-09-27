فوائد لا تعلمها عن فاكهه القشطة

تعد فاكهة القشطة من الفواكه المفيدة للجسم وللبشرة والشعر؛ نظرًا لمحتواها العالي من فيتامين أ، فإن تناول فاكهة القشطة يمنح بشرتك نضارة وانتعاشًا ظاهرًا ويمنح شعرك بريقًا وكثافة بشكل واضح.ونظرًا لمحتواها العالي من فيتامين ج.

فتناول فاكهة القشطة يساعد في الحصول على حصتك من مضادات الأكسدة، والتي تلزمك لمحاربة الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالخلايا وتسبب شيخوختها، وبالتالي التخفيف من ظهور التجاعيد والتقليل من اثار تقدم السن الظاهرة.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الفوائد الصحية والجمالية لتناول فاكهه القشطة وفقا لموقع هيلث لاين ..

وصفات جمالية للبشرة..

لب فاكهة القشطة: يمكن تطبيق ماسك للوجه مكون من فاكهة القشطة والعسل وعصير الليمون، هذا الماسك فعال إلى حد كبير في التخلص من جفاف البشرة وحب الشباب.

بذور فاكهة القشطة: يمكن استخدام مسحوق حبوب القشطة للتخلص من قشرة الرأس، نظرًا لغناها بخصائص مضادة للبكتيريا.

قشور فاكهة القشطة: إن تطبيق قشور القشطة مباشرة على البشرة يساعد على علاج العديد من مشكلات البشرة، مثل: الدمامل، والخراج.

2. تفيد في مكافحة السرطانات

اكدت العديد من الدراسات العلمية أن فاكهة القشطة تحتوي على مركب كيميائي هام يدعى الأسيتوجنين (Acetogenin)، وهو مركب يتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الدهنية التي تتميز بالعديد من الخصائص المقاومة لمرض السرطان، وتعود فوائد هذا المركب لدوره الاتي:

مهاجمة مصادر الطاقة للخلايا السرطانية.

تحفيز عمليات موت الخلايا الذاتية.

كما تعمل مضادات الأكسدة المتوافرة بنسب عالية في فاكهة القشطة على تدمير الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالخلايا.

3. خسارة الوزن الزائد

نظراً لأن القشطة غنية بالألياف الغذائية التي تشعر من يتناولها بالشبع ولفترة طويلة نسبيًا، فإن هذه الفاكهة تعد مثالية للراغبين بفقدان الوزن الزائد، إذ إن تناول فاكهة القشطة بانتظام يعمل كقاطع طبيعي للشهية، ويشعرك بفقدان الرغبة في تناول الطعام ولفترة طويلة.

4. علاج التهاب المفاصل والروماتيزم

تبعًا لبعض الدراسات فإن احتواء فاكهة القشطة على نسب مرتفعة من المغنيسيوم يساعد على الحفاظ على كميات الماء والسوائل في الجسم بنسب متوازنة ومثالية، الأمر الذي يساعد على تخليص المفاصل من الأحماض المتواجدة فيها، مما يقلل من الشعور بالألم وحدة الأعراض الأخرى المرافقة لأمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل.

5. مفيدة لصحة الجهاز الهضمي

نظراً لأن القشطة تعد مصدر ممتاز للألياف الغذائية فإن تناولها يساعد على تحريك الفضلات في القناة الهضمية بشكل أكثر سلاسة، كما تساعد هذه الألياف على الاتي:

علاج الإمساك والتقليل من فرص الإصابة به.

التقليل من فرص الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

كما تعد فاكهة القشطة المجففة علاجًا طبيعيًا ممتازًا لحالات الإسهال والزحار.

6. تحسين الحالة المزاجية

يعد تحسين الحالة المزاجية من فوائد فاكهة القشطة المهمة، حيث تحتوي فاكهة القشطة على كميات كبيرة من فيتامين ب6، وهو فيتامين معروف بخصائصه المميزة في تحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة ومحاربة الاكتئاب.

7. تحسين صحة القلب

يساعد محتوى فاكهة القشطة من المغنيسيوم والبوتاسيوم على الاتي:

تحفيز عضلة القلب على الاسترخاء وتقوية الأنسجة المكونة لها، ما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

التقليل من مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

الحفاظ على ضغط الدم في مستويات معتدلة، والتقليل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

8. الوقاية من مرض السكري

أظهرت العديد من الدراسات أن من فوائد فاكهة القشطة القدرة على الوقاية من مرض السكري، وذلك لقدرة هذه الفاكهة على تحفيز إنتاج الأنسولين في الجسم، وتعزيز قدرة العضلات على امتصاص حاجتها من الغلوكوز، ما يسهم في الحفاظ على نسب السكر في الدم ثابتة ومعتدلة.

9. مصدر مميز للطاقة

تعد فاكهة القشطة مصدرًا مثاليًا للطاقة، ويساعد تناول هذه الفاكهة على محاربة التعب والإرهاق، كما أن البوتاسيوم الذي تحتوي عليه فاكهة القشطة يساعد وبشكل كبير في مكافحة أي ضعف قد يصيب العضلات.

10. تعزيز صحة العيون

نظرًا لمحتوى فاكهة القشطة العالي من فيتامين أ، قد تسهم فاكهة القشطة في تحسين صحة عينيك ونظرك بشكل ملحوظ.

كما يقلل فيتامين ج المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة من فرص الإصابة بأمراض العيون المختلفة.

وتساعد فاكهة القشطة على التقليل من خطر الإصابة بمشكلات العيون التي تنشأ بشكل طبيعي مع التقدم في السن.

11. مهمة لصحة العظام

إن تواجد عناصر، مثل: المغنيسيوم، والفسفور بنسب عالية في فاكهة القشطة يجعلها مفيدة وبشكل كبير لصحة العظام عمومًا.

12. دعم وتقوية جهاز المناعة

يساعد تناول القشطة على تقوية جهاز المناعة والتقليل من فرص الإصابة بالعدوى، وذلك بسبب محتواها العالي من فيتامين ج والذي يساعد على محاربة الأمراض ومكافحة العدوى والالتهابات.

13. الوقاية من فقر الدم

نظرًا لمحتوى القشطة العالي من الحديد والنحاس، فإن تناول هذه الفاكهة بانتظام يساعد على تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي الوقاية من فقر الدم أو الأنيميا.

فوائد فاكهة القشطة للحامل

وجدت الدراسات أنه يوجد العديد من فوائد فاكهة القشطة الصحية للحامل، نذكر بعضًا منها في ما يأتي:

تقوية أعصاب دماغ الجنين.

تعزيز نمو الجنين بشكل صحي.

تخليص الحامل من غثيان الصباح، والتقلبات المزاجية، واضطرابات الشهية.

تزويد الحامل بحاجتها من النحاس، والذي قد يتسبب أي نقص فيه بحدوث الولادة المبكرة.

فوائد أجزاء فاكهة القشطة المختلفة

عدا عن فوائد فاكهة القشطة الموجودة في اللب الأبيض الذي يؤكل من الثمرة، فإن للأجزاء المختلفة من شجرة القشطة العديد من الفوائد نذكر بعضًا منها في ما يأتي:

أوراق فاكهة القشطة: تعد مفيدة في علاج السرطانات والسكري، وتساعد على الشفاء من الأمراض الجلدية المختلفة، وتهدئة التشنجات والتقلصات.

جذور شجرة القشطة: تساعد على التخفيف من درجة الحرارة بسبب الحمى، وتستخدم لعلاج الإمساك.

بذور فاكهة القشطة: تستخدم كمضاد للتقيء.