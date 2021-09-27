محمد التاجي يحكي أسرار لأول مرة عن جده الفنان عبد الوارث عسر .. فيديو

قال الفنان محمد التاجي، إنه ورث صفات من جده الفنان "عبد الوارث عسر"، معقباً: "ورثت منه احترام النفس، واحترام العمل اللي أنا بعمله .. اللي هو مضيت عمل يبقى مسئوليتي ومفيش حاجة اسمها اشتغل على قد فلوسهم".

وأضاف محمد التاجي خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "اتعلمت منه أني مينفعش أعمل شيء يهز كيان أحد أفراد أسرتي، يجب أن يكون ليا سمعتي كويسة".

ونوه الفنان أن الفنان عبد الوارث عسر كان مُحب للحياة المصرية القديمة وهو ما انعكس على أسرته وبنته التي هي بمثابة والدته، حيث سمى ابنته (والدة التاجي) بإسم "زهرة اللوتس"، وابنته الأُخرى (خالة التاجي)، بإسم "هاطور" وهوإله من آلهة الفراعنة".

وعقب محمد التاجي: "عبد الوارث عسر كان يحب أن يسمى أولاده بأسماء مصرية قديمة خالصة، على الرغم من شهرة الأسماء التركية والعربية في ذلك الوقت".

وتابع الفنان قائلاً: "عبد الوارث لما جيه نصحني قبل ما أدخل في مجال الفن قالي متشتغلش .. عشان كان عارف وداري بمصاعب المهنة فأشفق عليا .. وبعد ما دخلت في المهنة بقى ينصحني ويقولي زي ما بتتكلم في بيتكوا اتكلم قدام الكاميرا".