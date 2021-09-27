عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد التاجي يحكي أسرار لأول مرة عن جده الفنان عبد الوارث عسر .. فيديو

الفنان عبد الوارث
الفنان عبد الوارث عسر

قال الفنان محمد التاجي، إنه ورث صفات من جده الفنان "عبد الوارث عسر"، معقباً: "ورثت منه احترام النفس، واحترام العمل اللي أنا بعمله .. اللي هو مضيت عمل يبقى مسئوليتي ومفيش حاجة اسمها اشتغل على قد فلوسهم".

وأضاف محمد التاجي خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "اتعلمت منه أني مينفعش أعمل شيء يهز كيان أحد أفراد أسرتي، يجب أن يكون ليا سمعتي كويسة".

ونوه الفنان أن الفنان عبد الوارث عسر كان مُحب للحياة المصرية القديمة وهو ما انعكس على أسرته وبنته التي هي بمثابة والدته، حيث سمى ابنته (والدة التاجي) بإسم "زهرة اللوتس"، وابنته الأُخرى (خالة التاجي)، بإسم "هاطور" وهوإله من آلهة الفراعنة".

وعقب محمد التاجي: "عبد الوارث عسر كان يحب أن يسمى أولاده بأسماء مصرية قديمة خالصة، على الرغم من شهرة الأسماء التركية والعربية في ذلك الوقت".

وتابع الفنان قائلاً: "عبد الوارث لما جيه نصحني قبل ما أدخل في مجال الفن قالي متشتغلش .. عشان كان عارف وداري بمصاعب المهنة فأشفق عليا .. وبعد ما دخلت في المهنة بقى ينصحني ويقولي زي ما بتتكلم في بيتكوا اتكلم قدام الكاميرا".

محمد التاجي عبد الوارث عسر شائعة وفاة محمد التاجي سمير غانم عادل إمام

موضوعات متعلقة

شكري: مصر ستتخذ إجراءات لحماية مقدرات وجودها ما لم نصل لحل.. 150 مليون مواطن في مصر والسودان يعيشون تحت التهديد.. سلوك إثيوبيا فج والملء الثاني يعرض السلم والأمن في إفريقيا للخطر

حقوق المطلقة قبل الدخول بها.. دار الإفتاء تكشف عنها

دعاء سورة البقرة لقضاء الحوائج والرزق بالمال والبنين والخير الكثير

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

ما هو فضل الدعاء يوم عرفة ؟ 8 فضائل يفوز بها الداعي

الأوقاف تعلن أسماء المتقدمين للاختبار التحريري لمسابقة الإيفاد ومنحة الماجستير

ترشيحاتنا

محمد التاجي: استفزاز محمود عبد العزيز لي هو سبب نجاحي في مسلسل "البشاير"

الصين تسجل 35 إصابة جديدة بـ كورونا

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك العاملة في مصر اليوم 27-9-2021

قبل بدء دور الانعقاد الثاني ..نواب البرلمان يكشفون الأجندة التشريعية للجان .. وقانون المحليات والعمالة علي الفندقية علي رأس الأولويات

عفت نصار : بن شرقي لن يستمر في الزمالك

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

حقيقة وفاة ميادة الحناوي وإصابتها بمرض الزهايمر..تفاصيل

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ