دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد خالد سرحان: عشرة السنين

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز علي تهنئة النجم خالد سرحان بعيد ميلاده وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت دنيا صورة لها برفقة خالد سرحان وكتبت قائلة: "عقبال سنين كتير حلوة زي قلبك الحلو يا عشرة السنين".



كرّم مهرجان المسرح العربي في دورته الـ 38 فريق عمل وصناع مسلسل «المداح»، بحضور كل من النجم حمادة هلال وخالد سرحان والمنتج إسلام المرسى والسيناريست أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج، وذلك على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، ومن المقرر أن تنتهى فعاليات المهرجان يوم الجمعة المقبل ، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان مازن جمال وعميد المعهد ا.د مدحت الكاشف ورائد الاتحاد د. عبير فوزى.

وقال الفنان خالد سرحان ، أثناء تكريمه: إنه سعيد بهذا التكريم لما له من محمل كبير فى عنقه متطرقًا في حديثه الى أن اليوم هو يوم عيد ميلاده ، مشيرًا الى أنه لا يتأخر عن منزله الكبير عندما يطلبه، فهو أمر واجب النفاذ .



كما هنأ النجم حمادة هلال الفنان خالد سرحان، بطريقته الخاصة على خشبة المسرح ، وقال له "كل سنة وأنت طيب وجدع ونبيل وأصيل وفى أفضل صحة وفى أفضل حال" كما قدم أغنية «النهاردة عيد ميلاد» وسط تفاعل وحرارة مليئة بالحب والسعادة والبهجة من الجمهور.

وأعرب خالد سرحان ، عن سعادته بهذا الحب والتقدير قائلا: "أنا أعتبر حب الناس والأصدقاء وقربهم منى وسؤالهم عنى فى كل وقت إكسير الحياة والهواء الذى أتنفسه وأننى من غير هذا الحب لا أستطيع أن أعيش".

وجدير بالذكر أن مسلسل «المداح» عرض فى السباق الرمضانى الماضى وضم نخبة من النجوم أبرزهم حمادة هلال ، خالد سرحان ، أحمد بدير ، نسرين طافش ، دنيا عبد العزيز ، محسن منصور ، جمال عبد الناصر ، عمرو رمزى ، محمد عز وآخرين ومن إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفنى والتوزيع للمنتج إسلام المرسى ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.