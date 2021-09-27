عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد خالد سرحان: عشرة السنين

دنيا وخالد
دنيا وخالد

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز علي تهنئة النجم خالد سرحان بعيد ميلاده وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت دنيا صورة لها برفقة خالد سرحان وكتبت قائلة: "عقبال سنين كتير حلوة زي قلبك الحلو يا عشرة السنين".


كرّم مهرجان المسرح العربي في دورته الـ 38 فريق عمل وصناع مسلسل «المداح»، بحضور كل من النجم حمادة هلال وخالد سرحان والمنتج إسلام المرسى والسيناريست أمين جمال والمخرج أحمد سمير فرج، وذلك على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، ومن المقرر أن تنتهى فعاليات المهرجان يوم الجمعة المقبل ، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان مازن جمال وعميد المعهد ا.د مدحت الكاشف ورائد الاتحاد د. عبير فوزى.

 

وقال الفنان خالد سرحان ، أثناء تكريمه: إنه سعيد بهذا التكريم لما له من محمل كبير فى عنقه متطرقًا في حديثه الى أن اليوم هو يوم عيد ميلاده ، مشيرًا الى أنه لا يتأخر عن منزله الكبير عندما يطلبه، فهو أمر واجب النفاذ .


كما هنأ النجم حمادة هلال الفنان خالد سرحان، بطريقته الخاصة على خشبة المسرح ، وقال له "كل سنة وأنت طيب وجدع ونبيل وأصيل وفى أفضل صحة وفى أفضل حال" كما قدم أغنية «النهاردة عيد ميلاد» وسط تفاعل وحرارة مليئة بالحب والسعادة والبهجة من الجمهور.

 

وأعرب  خالد سرحان ، عن سعادته بهذا الحب والتقدير قائلا: "أنا أعتبر حب الناس والأصدقاء وقربهم منى وسؤالهم عنى فى كل وقت إكسير الحياة والهواء الذى أتنفسه وأننى من غير هذا الحب لا أستطيع أن أعيش".

 

وجدير بالذكر أن مسلسل «المداح» عرض فى السباق الرمضانى الماضى وضم نخبة من النجوم أبرزهم حمادة هلال ، خالد سرحان ، أحمد بدير ، نسرين طافش ، دنيا عبد العزيز ، محسن منصور ، جمال عبد الناصر ، عمرو رمزى ، محمد عز  وآخرين ومن إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفنى والتوزيع للمنتج إسلام المرسى ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.

الفنانة دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد الفنان خالد سرحان مسلسل المداح دكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

ترشيحاتنا

نشرة خدمات صدى البلد.. مواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

الأرصاد تحذر من هذا الأمر اليوم

حدث ليلا| الأهلي يفتح خط المفاوضات مع بن شرقي.. زيادة جديدة في حالات كورونا.. مصرع طفلة بملاهي الإسكندرية

إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 231 مليوناً و820 ألفاً و895 حالة

إصابة جنديين في جيش الاحتلال بمواجهات مدينة نابلس

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

3 صفقات تمت و4 علي الأبواب أبرزها ساحر الأهلي..قائمة لاعبي بيراميدز الجدد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

تفاصيل وفاة الطفلة منار ضحية الطبيب البيطري.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ