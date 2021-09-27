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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي السعودي يجدد الثقة في لاعبيه

رئيس الأهلي السعودي
رئيس الأهلي السعودي يجدد الثقة في لاعبيه

جدَّد ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، الثقة في عناصر الفريق الأول لكرة القدم، خلال الاجتماع الذي عقده مع الجهاز الفني واللاعبين، أمس، وطالبهم فيه بنسيان تبعات المباريات السابقة، والاستعداد للمواجهات المقبلة، وتحقيق الانتصار فيها، بدءًا من مواجهة الاتحاد في الديربي، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وطلب النفيعي من الجميع العودة إلى سكة الانتصارات خلال المرحة المقبلة، مشددًا على حرصهم على دعم الفريق وتوفير الأجواء المناسبة لإسعاد جماهيره.\

وواصل فريق أهلي جدة نتائجه المخيبة لآمال جماهيره، وخسر أمام الفيحاء 2-0، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في المرحلة السادسة.

ولم يحقق أهلي جدة انتصاره الأول حتى الآن، حيث تلقى  خسارته الأولى في مواجهة الفيحاء، ليتوقف عند النقطة الخامسة، بعد سلسلة تعادلات بلغت 5 مباريات، محتلاً المركز الـ12.

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