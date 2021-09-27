حزب العمال البريطاني يطالب بتوقيع عقوبات على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين

صوت حزب العمال البريطاني خلال مؤتمره السنوي بأغلبية كبيرة على قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي ويؤيد فرض عقوبات على إسرائيل والدعوة إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وبحسب "وفا"، رحبت سفارة فلسطين في لندن، بتصويت حزب العمال البريطاني المعارض.

بينما قال صوت أعضاء الحزب على قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة"، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

وأشاروا إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم لـ"الالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد".

ووصف سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، قرار حزب العمال بنقطة تحول في تعريف الصراع من قبل حزب بريطاني أساسي قد يشكل حكومة في الانتخابات المقبلة.

وقال إن القرار يعلن البدء في تسمية الأمور بمسمياتها بوصف إسرائيل "نظاما استعماريا وفصلا عنصريا ودعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال".