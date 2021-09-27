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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرنولد يغيب عن مباراة ليفربول أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

ترينت ألكسندر أرنولد
ترينت ألكسندر أرنولد

تخلف ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، عن بعثة فريقه المسافرة للبرتغال، لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “ ليفربول إيكو” البريطانية أن أرنولد لن يخوض مباراة ليفربول أمام بورتو، فلم يكشف النادي عن سبب ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرنولد شارك في تدريبات مفتوحة في وقت سابق من اليوم فقط، ولم يتم استدعائه لقائمة الفريق.

وأضافت أن مشاركة أرنولد أمام مانشستر سيتي الأسبوع المقبل في الدوري الإنجليزي في موضع شك.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورتو البرتغالي، غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي دوري ابطال أوروبا نادى ليفربول بورتو البرتغالي ألكسندر أرنولد

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