فرقة مسار إجباري تشوق الجمهور لأجدد حفلاتهم بالإسكندرية

شوق باند مسار اجباري عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الجمهور لأجدد حفلاتهم بالاسكندريه في أول أيام شهر اكتوبر.

وكتبوا: " اسكندرية.. مستنينكم يوم الجمعة ١ اكتوبر في جولدن جويل، نشوفكم هناك"، وتفاعل عدد كبير من الجمهور، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: مبسوطين اننا هنشوفكم- ياريت يكون في حفلات في القاهرة.

وتضع مسار إجباري بهذا الحفل المنتظر مسك الختام على جولتها الغنائية في موسم الصيف قدمت خلالها أكثر من 8 حفلات مختلفة بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد، مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلتين متتاليتين، وحفل دار الأوبرا المصرية وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية وصولا لإحياء 4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.

وتخطف مسار إجباري مسامع جمهورها في عروس البحر بإطلالة غنائية ثلاثية لأول مرة بمشاركة المطرب أحمد كامل ومغني الراب شاهين، تقدم خلالها توليفة غنائية مطولة تستمر لساعتين بأشهر أغانيها بين "بقيت حاوي" و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا".