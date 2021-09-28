بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر .. تعرف على التفاصيل

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن اليوم بداية القبول بتنسيق جامعة الأزهر، حيث أعلن الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الموعد تم تحديده بعد التواصل مع بوابة الشئون الالكترونية.

وأشارت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، إلى أن فتح باب التنسيق سيكون أمام الطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الثانى فى الشهادة الثانوية الأزهرية بداية من اليوم وحتى الخميس الموافق 30 سبتمبر.

وتتيح جامعة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، من خلال تنسيق الأزهر 2021 ، عملية تسجيل الرغبات، أمام طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الثاني، في تنسيق الأزهر 2021.

وتبدأ خطوات أو مراحل تنسيق الازهر 2021، بفتح الرغبات للناجحين من الدور الأول، ثم يفتح التسجيل للدور الثاني، ثم تفتح للمتخلفين عن التقديم من الدور الأول والثانى، وبعدها تظهر نتائج التنسيق موحدة.

وبعد فتح تنسيق الأزهر 2021 وتسجيل الرغبات، تعلن نتيجة قبول الطالب، ويتم إعطاؤه إيصال بهذا فى نهاية تسجيل الرغبات أى رقم يدخل به مرة ثانية إلكترونيا حتى يعرف كليته ويفتح باب التحويل من كلية إلى أخرى فى حدود مجموعة، ويحق للطالب التحويل من كلية الى أخرى بشرط أن تكون أقل من مجموعه.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي – الأدبي)، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2020/2021م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏%60.80، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 71.78%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏47916 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 98.37% من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان.‏

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجامعية القادمة، موجهًا لهم النصح ‏بأنهم مقدمون على مرحلة جديدة عليهم فيها بذل الكثير من الجهد لوضع اللبنة الأولى في بناء مستقبلهم ومستقبل مصرنا ‏الحبيبة، مطالبا من لم يحالفهم التوفيق ببذل الجهد في العام القادم للحاق بركب زملائهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف ‏بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب.‏

الكليات المتاحة لطلاب الأزهر في الجامعات

يتيح المجلس الأعلى للجامعات، قبول طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بالجامعات المصرية، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق ببعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقا لعدد من الشروط والضوابط تخص كل كلية.



وتتيح جامعة قناة السويس، لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بفصول كلية التربية بطور سيناء التابعة لجامعة قناة السويس للقسم الأدبي فقط، بشرط أن يكون الطلاب من أبناء طور سيناء ومقيمين بها إقامة دائمة والحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

كما تتيح جامعة الإسكندرية، لطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق بكلية الزراعة الصحراوية والبيئة، فرع مرسي مطروح، جامعة الإسكندرية، بشرط أن يكون من القسم العلمي فقط ومن أبناء محافظة مرسي مطروح ومن الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

من جانبها، أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عدم قبول طلاب الثانوية الأزهرية، بعدما كانت تسمح بذلك كل عام، وقبول طلاب الثانوية العامة فقط.

وتقبل المعاهد الخاصة، الطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية بشرط الا يقل المجموع عن 50٪، على أن يتم استبعاد المواد الشرعية من المجموع.

التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية

قرر الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات وتقديم الطعون لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على نتائج ومواد الثانوية الأزهرية الدور الثاني بدءا من اليوم الخميس علي أن يستمر التقديم لمدة 15 يوم من تاريخه.

وأعلن الأزهر الشريف، أنه تم توفير كل سبل التسهيلات على الطلاب لتقديم الطعون من خلال توفير 198 مكتب لتلقي الطعون على مستوى الجمهورية، ففي كل إدارة تعليمية يوجد بها مركز لتقديم الطعون وسيتم سداد الرسوم في كل مقر وقدر الرسوم 100 جنيه عن المادة الواحدة.