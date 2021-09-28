لبحث التعاون بين البلدين.. وفد وزاري سوري يواصل اجتماعاته بالأردن

قالت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي: إن الاجتماعات التي عقدت مع الوفد الوزاري السوري أمس الاثنين، بحثت ملفات التبادل التجاري وحركة نقل الشاحنات وفتح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بين البلدين.

كما بحثت الاجتماعات ملفات الكهرباء والمياه والزراعة، وفق ما نقل التلفزيون الأردني عن الوزيرة علي.

وبحسب وسائل إعلام أردنية قالت الوزيرة، "نتطلع للتوصل إلى تفاهمات لتأطير التعاون بما يصب بمصلحة الشعبين والبلدين".

وتستأنف الاجتماعات الأردنية السورية أعمالها لليوم الثاني عند الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى ظهر الثلاثاء.

ويعقد في وزارة الصناعة والتجارة الاجتماع الختامي لمناقشة التفاهمات وعرض نتائج الاجتماعات الثنائية.

ويغادر الوفد السوري المملكة عصر اليوم بعد اعلان نتائج الاجتماعات.

وكانت بدأت الاجتماعات المشتركة الاثنين؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشارك فيها عن الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمياه والري محمد النجار، والنقل وجيه عزايزة، والزراعة خالد الحنيفات، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ومن الجانب السوري وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، والموارد المائية تمام رعد، والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، والكهرباء غسان الزامل.