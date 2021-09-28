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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالزمالك: الجماهير لا تختار مجلس إدارة..وما يثار حول القوائم شو إعلامى

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، في تصريحات خاصة لصدي البلد  أن كل ما يثار حول التقدم لانتخابات نادي الزمالك المقبلة ، ما هو إلا توقع ،أو للشو الإعلامي فقط .

وشدد المصدر على ان من يقول إن ملامح الخريطة الانتخابية في الزمالك اتضحت ، فهو لا يعيش على أرض الواقع من قريب أو بعيد ، مشيرا إلى أن فترة الترشح الحالية التي سوف تتم خلال أيام ، لم تثبت رؤيتها حتي الآن  ستشهد معركة انتخابيه بين القوائم والمرشحين  

وأوضح المصدر أن جماهير نادي الزمالك، ليس لهم علاقة في اختيارات الجمعية العمومية ، و الاعضاء هم الأشخاص المعنيين بالانتخاب واختيار مجلسهم وأعضائه والانتخابات خلال الفترة الحاليه سوف تشهد منافسة شرسة وخاصة علي منصب نائب الرئيس وأمين الصندوق .

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وأكمل المصدر ، أن بعض الوجوه التي كانت من المفترض أن تعلن عن النيه للترشح ، سوف تؤجل قرار الحسم مؤقتا، وسيكون عقب فتح باب الترشح المقبل وغالبا اليوم الأخير من أجل الاستقرار علي موقف حاسم .


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقف على مسافة واحد من جميع المرشحين في الاتحادات الرياضة والأندية في الانتخابات المقبلة التى ستقام تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات بمنتهي الشفافية والحياد وإعطاء كل ذي حق حق


وأعلن وزير الرياضة ان انتخابات نادي الزمالك سوف تقام  في موعدها المحدد في نوفمبر المقبل، على أن تتم الدعوة للترشح وفتح باب التقدم السبت المقبل وعقد الجمعية العمومية ٢٠ نوفمبر.

وأكد صبحي  أن الانتخابات سف تدار بشكل كامل من خلال اللجنة القضائية العليا برئاسة المستشار عبدة حسن عطية عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف وعضوية لفيف من السادة المستشارين والقضاة والمختصين لضمان الضمانات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية بالحيادية والنزاهة والموضوعية وفى التوقيتات المحددة بقانون الهيئات الرياضية رقم 71 لسنة 2017.

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