تحذيرات من تحركات النهضة في الشارع التونسي

عرضت قناة سكاى نيوز عربية تقريرا حول اتهام أطراف تونسية حركة النهضة لمحاولة تأليب الشارع التونسي.



و أضاف التقرير ،أن بعد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد فى ال٢٥ يوليو دعت حركة النهضة أنصارها للنزول إلى الشوراع ،مشيرا إلى أنها خطوة لقيت استهجان الشارع التونسي الذى رأى فيها انعكاسا لفشل الحركة،و خوف قيادتها من المحاسبة ،و فتح ملفات الفساد.

و أوضح التقرير، أن عدة أطراف تونسية، و على رأسها إتحاد العام التونسي للشغل حذرت من التحركات فى الشارع معتبرة أن تلك الأساليب قد تؤدى إلى مزيد من الانقسامات.

و أكد، أن الوقفة الاحتجاجية لمناصرى حركة النهضة قد قوبلت بوقف لمؤيدى الرئيس التونسي قيس سعيد .



و تابع:"تجمعوا بشكل عفوى كما حدث الأسبوع الماضي مرددين شعارات تطالب بحل البرلمان و محاسبة الفاسدين".