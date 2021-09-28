طالبان تطالب بمقعد في الأمم المتحدة عن أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أنها الممثل الوحيد للشعب الأفغاني أمام الأمم المتحدة، مطالبة الأخيرة بمنحها مقعدها في المنظمة.

وقال المندوب المعين من قبل حركة طالبان لتمثيل البلاد أمام المنظمة، سهيل شاهين، في بيان حصلت عليه وكالة “سبوتنيك” الروسية: "تمر أفغانستان بلحظة تاريخية، والآن أصبح كل شبر من البلاد تحت سيطرتنا، والنظام السابق قد انهار. إنني أدعو المجتمع الدولي، بشكل خاص، الأمم المتحدة ، إلى منح أفغانستان مقعدًا لإمارة أفغانستان الإسلامية".

وأكد أن طالبان "هي الممثل الوحيد والحقيقي للأفغان، وقد أثبتت الحقائق على الأرض ذلك. وفقًا للقانون الدولي، من حقنا أن يكون لنا تمثيل في الأمم المتحدة ، وأدعو الأمم المتحدة إلى عدم حرمان حوالي 40 مليون أفغاني من تمثيلهم في المنظمة".

وتابع البيان، الذي حمل توقيع شاهين بوصفه "ممثل الإمارة الإسلامية الدائم بالأمم المتحدة" "يمكننا بسهولة تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني بالتنسيق مع المجتمع الدولي. لقد بدأ الشتاء بالفعل ، وتقع على عاتق الجميع مسؤولية تسهيل المساعدة الإنسانية لكل أفغاني. أبوابنا مفتوحة للتعاون ونحن مستعدون للعمل مع أي منظمة دولية في هذا الصدد".