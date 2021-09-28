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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تعلن عن المصروفات الدراسية للعام الجديد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، عن المصروفات الدراسية للعام الجديد، وبدء استقبال ملفات الطلاب الجدد المرشحين للجامعة عن طريق مكتب التنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات.

قال الدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية للطلاب، إن الكلية لا تدخر جهداً لدعم طلاب الكلية وتوفير كل سبل الراحة لهم لاعداد خريج متميز قادر على مزاجهة سوق العمل.

وأضافت إدارة كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان، أن المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد بالنسبة لكافة فرق الكلية: 

الفرقة الأولى : 1975 جنية لطلاب الانتظام ،  2575 جنيه لطلاب الانتظام 

الفرقة الثانية : 1390 جنيه لطلاب الانتظام ، 1740 جنيه لطلاب الانتساب 

الفرقة الثاثة : 1680 جنيه لطلاب الانتظام ، 2030جنيه  لطلاب الانتساب 

الفرقة الرابعة : 1880 جنيه لطلاب الانتظام ، 2230 لطلاب الانتساب 
 


وتشمل أوراق التقدم للكلية بالنسبة للطلاب الجدد المرشحين إليها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات ما يلى :

1/ أصل شهادة الثانوية العامة، وخمس صور منها .

2/ شهادة ميلاد الرقم القومي وخمس صور منها.

3/ خمس صور من البطاقة الشخصية.

4/ 10 صور شخصية.

5/ أصل بطاقة الترشيح وخمس صور منها.

6/ طلب الالتحاق مطبوع على النت .

7/ نموذج 2 جند (للطلاب الذكور).

8/ بطاقة 6 أو 7 جند (للطلاب الذكور) للمواليد 2001 وما قبلها.

9/ طوابع جامعة حلوان للكشف الطبي خزينة الكلية.

10/ في حالة وجود حافز رياضي، يحضر أصل نتيجه الحافز الرياضي.

11/ يسلم الملف في دوسيه بلاستيك بكبسولة.

12/ ملحوظة: لم يتم استلام ملفات إلا بعد إجراء الكشف الطبي وسداد الرسوم.

وأعلنت جامعة حلوان عن استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب .

وصرحت ادارة المدن الجامعية بحلوان عن تجهيزها المدن على اعلى مستوى و توفير كافة سبل الراحة للطلاب لتوفير مناخ تعليمي ممتاز .

في إطار حرص جامعة حلوان على سلامة وصحة الطلاب وضعت الإدارة العامة للمدن الجامعية شرط جديد لقبول الطلاب المتقدمين للسكن بها وهو حصولهم على تطعيم فيروس كورونا وإحضار ما يثبت ذلك.

كما نوهت إدارة المدن الجامعية بحلوان عن حرصها  على توفير لقاح كورونا  لجميع طلابها حرصاً على سلامتهم وتفادياً للإصابة بالعدوى وتقليل حدة الأعراض وفق خطة الدولة والقيادة السياسية الحكيمة.

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