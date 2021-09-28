ورش حرف يدوية ومسرح عرائس بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الدمج التعليمي وكيفية الاستفادة منه"، أوضحت كريمة التهامي خلالها مفهوم الدمج التعليمي وأهميته في حياة ذوي الإعاقة، بجانب إستمرار سلسلة تعليم التفصيل بالباترون "عمل بنطلون واسع" نفذتها مروة محمود، كما أقيمت محاضرة بعنوان "الاتجاهات الحديثة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتحدثت شيماء شوقي عن نظام ملزم بالكشف المبكر، وضرورة الاتجاه نحو تقديم الرعاية المناسبة لهم، بجانب محاضرة بعنوان "التنمر وأثره على الفرد" .

وتناولت د. علا على مفهوم مصطلح التنمر وأنواعه، والآثار السلبية المترتبة عليه سواء للفرد أو المجتمع ودورهم في التصدي لها، بالإضافة إلي محاضرة بعنوان "التخطيط لمستقبل ابنك" تحدثت كريمة التهامي عن مفهوم التخطيط، وكيفية تهيئة الأسرة لتقبل اختيار الطفل.

عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الإبتكار جسر المستقبل" تحدثت سلوى جودة خلالها عن المبدعون وكيف يصنعون قمما جديدة، وعن اهتمام العديد من الدول بالإبداع والمبدعين، كما نفذ القصر ورشة حكي عن شخصية "سيدنا يوسف عليه السلام" سردها محمد علي، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلى الثقافية محاضرة "التنوير الثقافى" .

وتحدث عمرو عبد الصبور عن كيف حققت حركة التنوير طفرة حضارية، وأن التنويرلا يمثل مدرسة أو حركة مستقلة، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة حرف يدوية "عمل شنطة اطفال" نفذتها أميرة؛ بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي قدمته اسماء محمد، فيما قام قصر ثقافة حوض الرمال بعرض مسرح عرائس للأطفال لقصة "القرد الطماع" أداء مني مصطفى، بجانب ورشة فنون تشكيلية رسم حر من إبداع رواد القصر نفذتها مني مصطفى، وقدم قصر ثقافة حسن فتحي انشاد ديني للمنشد محمود بهيج بعنوان "الله يا موجود".

نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية عمل أشكال من البلاستيك نفذتها فاطمة مراد، كما عقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة عن "شخصية الكاتب طه حسين" تحدث محمد الصادق عن مولده ونشأته، وتعليمه ومؤهلاته، وأهم أعماله ومؤلفات الكاتب.

كما أقيم بقصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان، ونظمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الثقافة في مفهومها المطلق"، تحدث د. سيد حمزة فيها عن مفهوم الثقافة وأنواعها، وأهميتها ودورها في التقدم والازدهار، كما قدم قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس عن "الإخلاص في العمل" أداء أسماء وهناء، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان"كيف تستثمر وقتك" ألقاها علاء الأمين.