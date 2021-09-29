تعاون مصري برازيلي في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.. خطة النواب تطالب بتبادل تجارى بين البلدين لزيادة الإيرادات الدولارية.. وبشرى سارة بشأن تنشيط السياحة

خطة النواب: البرازيل شهدت نهضة اقتصادية كبيرة بعد عثرة

سياحة النواب: أفواج سياحية كبيرة ستتجه إلى مصر بعد التعاون مع البرازيل

صناعة النواب تطالب باستغلال التعاون بين مصر والبرازيل في الصناعة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امس هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أنطونيو باتريوتا، السفير البرازيلي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب الرئيس البرازيلي نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، ومؤكداً تقديره لما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وحرص البرازيل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.

وفي هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، باللجان المختلفة، إن هناك ضرورة ملحة ضرورة لـ عمل تبادل تجارى بين مصر والبرازيل من خلال تصدير المنتجات المتميزة في مصر والتي تحتاجها البرازيل مثل الاقطان والاسمدة وفى المقابل الآخر تستورد مصر منها البن البرازيلي والثروة الحيوانية مثل اللحوم البرازيلية والدواجن وغيرها.

أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة فى التعاون المشترك بين مصر والبلاد المختلفة وخصوصا التعاون الأخير بين مصر والبرازيل.

وقال “بدراوي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن البرازيل شهدت نهضة اقتصادية كبيرة بعد عثرة اقتصادية مرت بها منذ عشرين عاما مضت مستخدمة قدراتها الخاصة فى التصدير والاعتماد علي الصناعة والإنتاج من خلال المعارض الأجنبية المختلفة مما جعلها تستقبل مليارات من العملات الصعبة المختلفة، لافتا الى أن البرازيل من الدول المتقدمة فى المجال الزراعي مثل البن البرازيلي والثروة الحيوانية مثل اللحوم البرازيلية والدواجن وغيرها.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تقوم الحكومة بعمل تبادل تجارى بين مصر والبرازيل من خلال تصدير المنتجات المتميزة في مصر والتي تحتاجها البرازيل مثل الاقطان والاسمدة وفى المقابل الاخر تستورد مصر منها البن البرازيلي والثروة الحيوانية مثل اللحوم البرازيلية والدواجن وغيرها.

هبوط أسعار 3 سلع

وأضاف النائب، أن مصر عقدت اتفاقية إعفاءات جمركية مع امريا اللاتينية والبرازيل من ضمن الدول التى تشملها الاتفاقية فمعني ذلك ان هذه المنتجات لن يتم توقيع رسوم جمركية عليها بعد تطبيق عملية التبادل التجاري بينها وبين مصر، لافتا الى أن ذلك سيؤدى الى دخول عملة صعبة دولارية لمصر فضلا عن هبوط الأسعار السلع التي تم ذكرها في السابق من البن البرازيلي واللحوم والدواجن وغيرها الفترة المقبلة.

كما أشاد عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي المستمرة فى جميع المجالات، خاصًة مجال السياحة بعد استقباله نائب رئيس البرازيل على الاتفاق لـ تشجيع السياحة لمصر.

وقال “هندي” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت للجميع أن القيادة هي ليست كلمة فقط، ولكنها عمل وجهد مبذول علي ارض الواقع، لافتا الى أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير فى جذب شريحة كبيرة من السائحين البرازليين الى مصر مما يعود على الاقتصاد القومي بزيادة إيرادات السياحة من العملة الصعبة وتنشيط السياحة.

وتابع النائب حديثة:" افواج سياحية كبيرة سوف تتجه الى مصر بعد التعاون مع البرازيل".

دور الانعقاد الثاني

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حال بدء دور الانعقاد الثاني تستعد لجنة السياحة لمناقشة عدد كبير من الملفات الساخنة التي تستهدف تنشيط السياحة الفترة المقبلة فضلا عن مشروعات القوانين، قائلا:" تم وضع خطة عمل تهدف لصالح السياحة المصرية طائر بين جناحين القطاع الخاص والحكومة".

ومن جانبها، طالبت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة استغلال التعاون المشترك بين مصر والبرازيل فى تبادل الخبرات وخصوصا فى صناعة السيارات الامر الذى يجعل هناك نقلة كبيرة فى الصناعة المصرية الفترة المقبلة ويساهم فى خفض أسعار السيارات فى مصر.

وأكدت “إيفلين” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اقتصاديات الدول المتقدمة قائمة على الصناعة والزراعة والاهتمام بالصناعة المصرية اصبح ضرورة للنهوض بالاقتصاد المصري وخصوصا من خلال نقل الخبرات الخارجية الى مصر فى جميع المجالات المختلفة.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن الفترة الماضية شهدت إنشاء مدينة جديدة للصناعات ومصر علي اعتاب افتتاح مدينة جديدة لصناعة المواتير المختلفة سواء الخاصة بالسيارات او مواتير المياه.