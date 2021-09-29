أستاذ تخطيط: مصر نفذت مشروعات بناء إعجازية على مدار التاريخ

قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني، إن إعلان المجلة الأمريكية "Engineering News - Record" فوز 4 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021؛ يعكس قوة الشركات المصرية في التشييد والبناء، مؤكدا أن مصر نفذت مشروعات إعجازية على مدار التاريخ من قناة السويس للأهرامات.

وأضاف إسلام رأفت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن تلك المكانة المتميزة تستحقها الشركات المصرية، مشيرة إلى أن مصر قامت بإنشاءات بنية تحتية في معالجة المياه بمنطقة بحر البقر.

وتابع إسلام رأفت، أن مصر متميزة في الحفاظ على الآثار، إضافة إلى القيام ببناء عمراني جديد، من البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ومبنى مجلس النواب.

أربعة مشروعات مصرية

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان المجلة الامريكية "Engineering News - Record" أربعة مشروعات مصرية، مشروعات فائزة في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجالا مختلفا في صناعة التشييد والبناء.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن فوز مصر في مسابقة هذا العام وما سبقها العام الماضي، إنما يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات وفي زمن قياسي تحقق طفرة تنموية سريعة تأسيساً لجمهورية جديدة ينعم فيها الشعب المصري بالحياة التي يطمح إليها.



وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة والشكر لشركتي "المقاولون العرب" و"أوراسكوم" ولجميع العاملين بهما على هذا الجهد والإنجاز الذي أصبح مثار فخر للمصريين جميعاً، مؤكداً أن شركاتنا الوطنية أصبحت تمتلك مقومات عالمية في هذا القطاع.



وكانت مصر الدولة الوحيدة في المسابقة التي حازت علي اربع جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً، حيث فازت بأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه والصرف الصحي عن مشروع "محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونفذه تحالف شرکتی "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"، تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلي جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي "الياهو هانبي بالإسكندرية"، والذى نفذته شركة "المقاولون العرب" تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.