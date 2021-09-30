السفير منير زهران يكشف سبب عدم توليه منصب وزير خارجية مصر.. فيديو

أكد السفير الدكتور منير زهران ، أن لم ارفض تولي منصب وزير خارجية مصر ولكني اعتذرت لأنني لا اقبل بأي منصب إلا اذا كنت أري اني سوف أقوم به علي افضل وجه وخشيت إلا تساعدني صحتي علي القيام بمهام هذا المنصب .

واضاف منير زاهر خلال لقائه في برنامج " أخبار مصر " تقديم ايمن عدلي ، أن من يتولى هذا المنصب لا يجد وقت كافي لنفسة أو لأسرته ، مؤكدا انه لقب في وقت من الأوقات بالسفير المتمرد مؤكدا أن الدبلوماسية تقوم علي الحوار .

واوضح منير زاهر ، أن التنسيق بين عدد كبير من الدول يكون صعب في القضايا الدبلوماسية ، مؤكدا انه شكل سابقا مجموعة دبلوماسية من الدول النامية وكانت شبيه الفكر وهذا من اجل أقناع اكبر قدر ممكن من الدول بالقضايا السياسية التي كانت مطروحة وقتها .