شيماء سيف تعلن عبر "صدى البلد" عن تعاقدها على فيلم جديد.. تفاصيل

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن تعاقدها على فيلم جديد يحمل اسم "صحراوي صحراوي" مع النجم محمود حميدة.

وقالت شيماء سيف في تصريح خاص لصدى البلد: "تعاقدت على فيلم صحراوي صحراوي وهو اسم مؤقت، وسنبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضافت شيماء سيف: "الفيلم مختلف وحاجة جديدة عليا وأتمني أنه يعجب الناس، وسعيدة بالمشاركة مع نجم بحجم محمود حميدة".

واختتمت: “الفيلم من إنتاج محمد السبكي ومن إخراج وائل احسان وتأليف محمد عز”.

وشاركت الفنانة الكوميدية شيماء سيف، جمهورها، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت سيف مرتدية بدلة رياضية مع كاب، وتفاعل معها عدد كبير من متابعينها بالإعجابات والتعليقات.

شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الدرامية، مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية "زومبا".

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعي وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

شيماء سيف تتلقي لقاح فيروس كورونا

وظهرت الفنانة شيماء سيف و هى تتلقي الجرعة الثناية للقاح كورونا برفقة زوجها، و علقت قائلة:"الحمد لله اخدت الجرعة التانية من لقاح فيروس #كورونا يارب بالشفاء".

و كانت الفنانة شيماء سيف، قد أعلنت عن تلقيها اللقاح ضد فيروس كورونا =، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”.

وقامت الفنانة شيماء سيف بنشر صوره لها بصحبة زوجها والفريق الطبي داخل المستشفى وعلقت عليها " شكرا جدا للنظام والاهتمام والترحيب الجميل ويا رب بالشفاء … انا اخدت التطعيم ضد فيروس كورونا .

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد أخر لقاء للفنانة شيماء سيف مع برنامج ET بالعربي، والتي خرجت فيه عن صمتها، وأبدت غضبها من الشائعات التي لاحقتها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت شيماء سيف إنها شعرت بالضيق بسبب انتشار شائعات وفاتها بعدما قام البعض من مستخدمي السوشيال ميديا بأخذ صورتها أثناء تلقي لقاح كورونا، ورددوا أخبارًا كاذبة حول وفاتها وإصابتها بالسرطان، مشيرة إلى أن أهلها انزعجوا من هذه الأخبار.