أخبار التوك شو.. استشاري يحذر: أي دور برد يعتبر كورونا.. وتعرف علي مواعيد التطعيم بلقاح الإنفلونزا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار العاجلة والموضوعات الهامة التي تهم أكبر قدر من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا عن “محمد الدرة.. 21 عاما من الرحيل لأيقونة الثورة الفلسطينية”.

قبل 21 عاما استشهد الطفل الفلسطينى محمد الدرة بين أحضان أبيه، وأمام أعين العالم على جميع شاشات التليفزيون، برصاص الاحتلال الإسرائيلى، ليتحول هذا الطفل صاحب الـ12 عاما وقتها، إلى أيقونة للثورة الفلسطينية.

وأحيا رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ذكرى استشهاد محمد الدرة البطل الصغير، حيث يمر اليوم 21 عاما على استشهاده فى 30 سبتمبر عام 2000، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أشهر صورة لاستشهاده، وهو بين أحضان أبيه الذى يحاول أن يحميه، ويرفع يديه متوسلا لوقف النيران، لكن قوات الاحتلال أصابوا الطفل وقتها وقتلوه.

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلاميتين "لميس سلامة " ، و"فرح سعيد" ، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 30 -9-2021 فى مصر.

أسعار الذهب بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 653 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 762 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 871 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6096 جنيها.

قال الدكتور أشرف عقبة ، استشارى الفيروسات و المناعة ، إن تقوية مناعة الطفل تعتمد على أنماط حياتية سليمة فى المقام الأول عن طريق عدة خطوات منها تناول كميات كبيرة من المياه ، والفيتامينات والمعادن فى الوجبات الغذائية .



وأوضح " عقبة " ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، ان لقاح الانفلونزا متاح للأطفال فى الوقت الحالى من عمر 6أشهر كما أن الدراسات العلمية قد كشفت مؤخرا أنه من الممكن تناول لقاح الانفلونزا مع لقاح كورونا فى وقت واحد دون وجود أى أضرار ومشاكل صحية للفرد .

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تشهد أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بـ 87 سفينة، معقباً: "هذا بفضل الله، وجهد العاملين في الهيئة، والقناة الجديدة".

وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قبل وجود القناة الجديدة، كانت قناة السويس يمر بها من 42 إلى 45 سفينة بشكل يومي على الأكثر، ولكن بوجود القناة الجديدة أصبحت تمر حوالي 87 سفينة، بحمولة تقترب من 5 ملايين طن، بعائد مادي (دخل قومي) يصل إلى 22 مليون دولار.

قال الدكتور محمد خورشيد استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية، إن التهاب القولون العصبي يعني حدوث خلل في الأوامر الموجهة له، قائلاً: "فيه جزء بيقوله انقبض وفيه جزء بيقوله انبسط .. فيحدث خلل".

وأضاف محمد خورشيد خلال لقائه مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلاً: "الشخص العصبي يؤثر على القولون، ولكن ليست هي الأساس.. القولون هو اللي عصبي مش الشخص".

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن هناك العديد من اليوتيوبرز يقومون بتصوير حياتهم الشخصية للناس لأنها أصبحت وسيلة للتربح المالى أكثر من كونها موضة.

وأضافت "هالة منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ٨ الصبح" المذاع عبر فضائية "دى أم سى"، أنه بسبب كسب المال هناك العديد منهم يتنازلون عن أشياء كثيرة بدون إدراك لفقدان الخصوصية واحترام الذات والحياة الاجتماعية.

وفى سياق متصل، قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن التجارة الالكترونية في الفترة الأخيرة أصبحت جانبًا هامًا من التعاملات داخل المجتمع ورقمًا مهماً في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن عدد من يزاول تلك الأنشطة ليست لهم ملفات ضريبية.

قال الدكتور محمد عبد المجيد، مدير مستشفى صدر العباسية، استشاري الأمراض الصدرية، إن أعراض فيروس كورونا قد لا تظهر كلها.

وأضاف "عبد المجيد"، خلال حواره ببرنامج "٨ الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن حامل كورونا يمكن أن يظهر عليه عرض واحد، فليس من الضروري أن يكون هناك ارتفاع فى درجة الحرارة، مع ألم في الجسم، والتهاب فى الحلق مع الكحة.