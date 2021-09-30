انطلاق حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" بـ الإسماعيلية

نظم المجلس القومى للمرأة بـ الإسماعيلية، حملة طرق الأبواب " المرأة المصرية صانعة السلام"، فى الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١، تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة.

من جهتها أكدت الدكتورة عفاف الكومي أن الحملة استهدفت ٣٣ قرية في ٦ مراكز، حيث قامت أعضاء الفرع ورائدات المجلس بتوجيه رسائل الحملة من خلال الإتصال المباشر عن طريق طرق الأبواب، وذلك لترسيخ قيم السلام والأمن والازدهار وتنمية المجتمع المحلى، باعتبار أن السيدة المصرية هى أساس الأسرة و جوهر المجتمع المصري.

وحرصت الحملة على توعية المرأة المصرية بأهمية دورها البالغ فى أمن وسلامة البلاد وتربية جيل ناشئ معتدل الأفكار والاتجاهات ومنتمى للدولة المصرية ومحاربة الفكر التطرفى.

كما شملت حملة توعية لأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك لمجابهة الفيروس واكتساب مناعة جماعية لدى المجتمع المصرى بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى نشر ثقافة أمان وفاعلية اللقاح ومجانيته.

وعلى هامش الحملة، تم تنفيذ عرض مسرحي عبارة عن اسكتشات عن نبذ العنف ضد المرأة وكذلك دعم مكانة المرأة فى المجتمع المصرى، بالإضافة إلى ندوات ثقافية توعوية وكذا أنشطة للأطفال منها تعليم الرسم و الرسم على الوجوه.

والجدير بالذكر أن إجمالى عدد الزيارات التى قامت بها أعضاء المجلس على مدار الحملة هو ١٣٠٠٠ زيارة وما تم استهدافهم للحملة هو ٢٦٠٠٠ فرد من رجال وسيدات وأطفال.